積金易今起運作　劉麥嘉軒：首間受託人已轉資料【附給僱主貼士】

【MPF/強積金/積金局/積金易平台】讓打工仔、僱主及自僱人士實時在網上平台登記強積金、強積金供款、整合帳戶、管理強投資組合等 的「積金易」平台今日（26日）正式開始入運作 。積金局主席劉麥嘉軒在網誌稱，第一個強積金受託人、萬通信託提供的強積金計劃的所有帳戶資料，經一個星期準備工作和數據轉移程序後，已經順利轉移至「積金易」，該計劃的成員和僱主，今天開始會透過「積金易」管理強積金的行政工作。



積金局主席劉麥嘉軒在網誌稱，第一個強積金受託人、萬通信託提供的強積金計劃的所有帳戶資料。（積金局圖片）

萬通信託MPF計劃成員和僱主今日起開始透過「積金易」管理強積金

劉麥嘉軒今在網誌公布「積金易」平台正式開始運作，並指首個強積金受託人，萬通信託提供的強積金計劃的所有帳戶資料，經過一個星期的準備工作和數據轉移程序後，已經順利轉移至「積金易」，萬通信託的計劃成員和僱主，由今天開始會透過「積金易」管理強積金的行政工作。

積金局主席劉麥嘉軒（右一）指，首個強積金受託人，萬通信託提供的強積金計劃的所有帳戶資料，經過一個星期的準備工作和數據轉移程序後，已經順利轉移至「積金易」。（積金局圖片）

她又指，計劃成員平均只需短短5分鐘便可完成註冊，而僱主註冊雖然比計劃成員所須填寫的資料相對較多，但亦只需約10分鐘便可完成。外展服務亦反映大部分僱主普遍都滿意「積金易」的用戶體驗。她呼籲參加萬通信託強積金計劃的僱主盡快註冊「積金易」，並於下個供款日，即7月10日前透過「積金易」提交6月份強積金供款資料及善用平台附設的電子方式供款，享用「積金易」各項功能。

積金局早前向僱主提供「積金易」實用貼士。

積金局早前向僱主提供「積金易」實用貼士

貼士一：要留意受託人提供給你的「積金易」啟動碼，他們開戶時只要輸入啟動碼，就能簡化註冊的程序。而當相關強積金計劃加入「積金易」後，公司的有關資料，例如現時僱員資料、工資組別、自動轉帳安排等，都會從受託人系統自動轉移至「積金易」。



貼士二：如僱主暫時仍繼續以支票繳付強積金供款，支票收款人維持不變，但支票則應郵寄至積金易平台公司（尖沙咀郵政局郵政信箱98929號）或送到三間「積金易」服務中心其中一間的投遞箱（詳情見「積金易」網頁），僱主切勿將支票交到受託人的分行或服務中心。



貼士三：僱主應盡快轉用「積金易」上附設的電子支付方式供款，既方便、又快捷，更可避免因郵遞延誤而導致遲供款而要交附加費的情況。



貼士四：如你的強積金計劃仍未加入「積金易」，所有行政及供款安排會維持不變，直至有關計劃加入後，僱主就可以在「積金易」處理所有行政和供款工作。



貼士五：如果僱主在登記「積金易」時需要幫助，他們可以透過「積金易」熱線電話183 2622和電郵enquiry@support.empf.org.hk、親身到任何一間「積金易」服務中心（共三間）或承辦商所屬集團旗下門市（共12間）的「積金易」自助服務機尋求協助，或預約「積金易」外展服務。有關「積金易」的聯絡資料可以在網頁的「聯絡我們」找到。

