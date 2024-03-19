恒大許家印據報被新增一項限制消費令　不可買樓及對住宅高檔裝修

恒大（3333）及其董事長許家印，據報因被湖北銀行咸寧分行申請新增一項限制消費令。據內地傳媒引述天眼查資料顯示，因未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，許家印及恒大於周一（18日）被新增一項限制消費令，涉及借款合同糾紛案件，申請人為湖北銀行咸寧分行。



據此，許家印被限制不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為，包括乘坐交通工具時，選座飛機、列車軟臥及輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會及高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或新建、擴建與高檔裝修房屋；旅遊、渡假；購買非經營必需車輛等。

據悉，中國恒大目前存在11條被執行人信息，被執行總金額超85億元（人民幣‧下同）。此外，恒大地產集團有限公司存在數百條被執行人信息，被執行總金額達數百億元，恒大集團也存在上百條被執行人信息，被執行總金額超過百億元。