東區醫院予病人425日鎮靜劑　醫生指長期服用有害　院方交代原因

老人科專科醫生佘達明周二（25日）發文，質疑東區醫院一名內科醫生，為一位長期因病求醫私家醫生的病人批出425日藥的做法有問題。佘指今次事件「過於誇張」才發文指出問題。他提到藥單中有一款處方藥物屬鎮靜劑，若長期服用或會有害，事件對病人構成危險的同時，也令正常轉介至私家醫生的醫療程序失效，有損公私營協作功能。



不過有不願具名的藥劑師就指，看畢藥單後認為沒有問題，而即使藥單寫上425日，但公院藥物一般只保留一年，故病人實際是分批取藥；而箇中原因在於，覆診輪候時間太長，醫生為了病人在輪候期間有藥可服而出此下策，「合情但不合理」。



東區醫院解釋，醫生在病人出院時決定為其處方較長時間的藥物，以確保病人在專科門診診症前有足夠藥物服用；另為加強病人對精神科藥物的依從性，並確保其用藥的連續性，醫生一般不會分期配發精神科藥物，以免影響治療效果。



東區醫院。（資料圖片）

佘達明質疑為病人看診醫生非精神科醫生

佘達明的網上原文提到，病人一直有到私家醫院看診，今年初則因發燒被送入東區醫院，後獲處方425天的藥物。當中臚列了醫院處方的9款藥物。記者翻查藥物資料後，發現當中6款用於抑鬱、焦慮，另有一款為治療認知障礙症，以及一款安眠藥和便秘藥。

佘指病者入院過程中，有將其私家醫院看診病歷、藥物記錄提供至公院；而在過程上，一般是由病人出院後，公院會再將病人轉介回私家醫院覆診，但該名主診醫生卻未有轉介。他則指該名醫生作為內科醫生，而非精神科醫生，「呢啲藥佢完全唔執得。」

佘達明指一款名為「Clonazepam」的鎮靜藥物，只會在失眠、緊張時服用，若長期服用則有一定風險，嚴重甚至可引致死亡，不解醫院為何會開出425日藥。（網上圖片）

鎮靜藥物長期服用可致死亡 通常開出兩個月藥量

佘達明又質疑，醫院部門出現問題，因為據他了解，東區醫院處方藥物時，主診醫生的上級和藥劑部都會檢視藥單，但今次無人監管和提出問題，包括批出份量。他續解釋指，該藥單其中一款名為「Clonazepam」的鎮靜藥物，只會在失眠、緊張時服用，若長期服用則有一定風險，嚴重甚至可引致死亡；故通常只會每兩個月安排病人覆診時開出。「至於其他藥，嗰啲都係情緒藥物嚟，一個內科醫生係唔會識呢啲藥，專科藥嚟，內科醫生只係處理肺炎、尿道炎嗰啲問題；佢應該係無嗰個權限開呢啲藥。」

而今次開開425日藥，他就指以這種「預佢覆診」的心態，對病人而言十分危險；其次亦有損公私營協作功能，因為病人出院後，如按正常醫學程序，是會被轉介到原來的私家醫生覆診，「你睇咗個病人出院，原本睇A醫生，咁就Refer返去睇A醫生，我入醫院做過啲咩，（私家）再繼續跟住，一路都係咁樣，全世界都係咁樣。」

佘達明遂認為，主診醫生只跟隨藥物記錄開藥，「無呢個知識、啲藥理佢又唔識；第二佢無呢個權限開人哋嗰啲科嘅藥。」他又說，整個部門出現問題，事件亦只是「冰山一角」；而今次因為情況誇張，所以才主動披露。「正常嚟講，醫生受訓、有上司，係應該要睇到。」

藥劑師：內科醫生可處方該藥單 惟425天「合情不合理」

不過一位不願具名的藥劑師就指，雖然部分精神科藥物的確需要專科醫生處方，但僅限部分貴價藥品，而觀乎藥單「睇唔到有啲咩特別貴嘅嘢」，所以內科醫生亦可以處方。他又說，內科醫生可能是想方便病人，減省病人在輪候過程中，又要再到外面找私家醫生。

不過他亦同意，處方425天的藥物是「合情不合理」；「合情嘅方法，但你話係咪合理，咁其實又睇到無理由比一年幾，其實就唔合理嘅，但咁樣真係方便到病人。」而以骨科為例，排隊輪候都要數百日，而公立醫院即使是同一醫院、甚至同部門，其實都不能肯定病人可以即時確認覆診日期，故「再衰都比夠400幾日佢，以防佢真係BOOK唔到」，因為他曾見過有病人跌斷腳後不便於行，未能預約非緊急服務下，有機會錯過覆診，「盡量Cover（藥物）住佢，好過中間『條條揈』無藥食，呢個係好合情嘅方法。」

「合理啲嘅做法係點？譬如（醫院）藥房咁，一般藥房只會比一年嘅藥，啲藥嘅有效期未必去到more than（多於）一年，所以中間就會Skip咗，變咗做一年期，雖然醫生開400幾日藥，但其實都係畀咗360日佢，一年之後都要佢返嚟再攞㗎啦，所以浪費極最多都係360日。」

藥劑師強調，醫院藥劑部本身已有這個制度，多數情況下亦會按此派藥，更沒有一個期限限制病人最多一次領多長的藥；咎其原因在於公院醫生不足、輪候時間冗長下，醫生只能批出大量、長時間的藥物。

東區醫院。（資料圖片)

東區醫院：確保病人在專科門診診症前有足夠藥物服

據了解，事件中的病人一直看私家醫生，由於再負擔不起，才轉到公立醫院。但精神科排期頗長，故醫生在病人出院時，向其開出425日份量的藥物，以便有藥物可服食，據知病人兩個月後也會到內科覆診。

東區醫院表示，留意到社交媒體討論一名出院病人的藥物處方安排，院方已根據社交媒體的資料檢視有關病人的個案。該名病人過去一直由私家醫生跟進病情，病人在今年4月入住時曾向醫生表示，希望日後轉回公立醫院跟進。

院方稱，醫生遂按照病人的要求，為其安排專科門診診症日期，並按照病人的臨床情況及參考私家醫生處方的藥物，為病人處方出院藥物；醫生並提醒病人應繼續向私家醫生覆診，直至公立醫院專科門診開始為其診症為止，考慮到病人有可能更改覆診安排，醫生在病人出院時決定為其處方較長時間的藥物，以確保病人在專科門診診症前有足夠藥物服用。另外，為加強病人對精神科藥物的依從性，並確保其用藥的連續性，醫生一般不會分期配發精神科藥物，以免影響治療效果。

院方表示，一般而言，醫生應根據病人的治療需要，包括其臨床情況及覆診安排，處方合適數量及時間的藥物，確保病人得到適切治療及全面照顧。如果有需要處方較長時間的藥物，醫生應考慮在合適時間為病人安排覆診，亦應由藥劑師定期跟進病人的臨床情況和覆核藥單，確保病人正確用藥及提升藥物安全。