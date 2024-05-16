醫管局年底聘250海外醫生　國家衞健委寄語「講好國家衞生故事」

醫管局今日（16日）起一連兩日舉辦研討大會，醫管局主席范鴻齡在開幕致辭時表示，醫管局去年在全球招聘非本地培訓醫生，現時已招聘到約150名醫生，有信心今年底會有約250名海外醫生在醫管局工作。



中國國家衞健委副主任曹雪濤在致辭時則表示，希望本港醫護可發揮教育、語言及人脈等優勢，在國際舞台發揮影響力，「講好中國衞生健康發展故事。」



醫管局主席范鴻齡在開幕致辭時表示，有信心今年底會有約250名海外醫生在醫管局工作。（鄭子峰攝）

范鴻齡在開幕致辭時表示，醫管局去年在全球招聘非本地培訓醫生，現時已招聘到約150名醫生，有信心今年底會有約250名海外醫生在醫管局工作。他又指出，過去一年醫管局派出醫療專業人員到內地各知名醫院豐富他們的專業經驗，未來會擴大相關規模，讓更多醫護可以從中得益。

中國國家衞健委副主任曹雪濤其後致辭，他就香港下一步工作提出三點建議，包括進一步深化兩地專業領域務實合作、進一步融入國家衞生健康健康發展大局及進一步建議參與全球衛生健康治理體系。

他續指，國家衞生健康委會積極支持港區政府，增加兩地醫護人員就交流培訓及跨境醫療協作、醫藥科技創新等議題，進一步加強交流互動。此外，香港要進一步融入國家衞生健康發展大局，深化衛生健康領域融合不同，鼓勵內地衛生健康行政部門及醫療機構來訪港交流。

他又建議，香港醫務界人士更多發揮教育、語言及人脈優勢，在國際舞台發揮更多影響力，「講好中國衛生健康發展故事」，為貢獻健康絲綢之路和人類衛生健康共同體做出更多有益貢獻。