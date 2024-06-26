醫療事故｜鼻胃喉插入病人支氣管　胞妹：點解無人察覺監測聲響

伊利沙伯醫院早前發生嚴重醫療事故，61歲男病人在本月16日需要置換新的鼻胃喉，誤插入支氣管內，更輸注營養奶，病人現時情況仍然危殆。



病人胞妹林女士今日(26日)在電台節目《千禧年代》表示，以往兄長可以透過簡單口型與她溝通，現在已做不到。她質疑有儀器長期監測着兄長的心跳、脈搏、血壓，若營養奶進入了氣管，應該會有反應，監測儀器會發出聲響，「點解成個病房無人察覺呢樣嘢呢？」



伊利沙伯醫院。（資料圖片）

林女士今日在電台節目《千禧年代》表示，兄長現時在深切治療部，已做了胸肺引流，同時使用呼吸機等。她提到兄長清醒度較以往差，以往可以透過簡單口型與她溝通，現在已做不到。

她指有儀器長期監測着兄長的心跳、脈搏、血壓，若營養奶進入了氣管，應該會有反應，監測儀器會發出聲響，「點解成個病房無人察覺呢樣嘢呢？」她又提到，兄長有氣管造口，質疑若營養奶進入了氣管，會滲出來。

林女士又表示，兄長原本左肺有一小塊白色，但18日早上醫生見她胞姐時指，出現突發性肺炎令他左肺全然變白，但未有交代插錯喉事故。

醫管局及院方已就今次事件，已成立調查根源分析委員會，如果涉及人為因素會盡快處理。