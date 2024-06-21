伊院醫療事故｜陳凱欣：類似事故非首次　醫管局應盡快交代詳情

伊利沙伯醫院發生嚴重醫療事故，有病人鼻胃喉誤插入支氣管內，院方透過文字簡單交代事件。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣今日（21日）直言醫管局需盡快交代事件更多詳情，又稱插錯喉並第一次出現，「好簡單嘅醫療程序都出錯」，屢次發生類似事件情況不理想。她表示，如有很多預防措施都未能避免意外發生，就需要研究是否程序、人手上有改善空間。



陳凱欣（梁鵬威攝）

61歲男病人在本周日（16日）需要置換新的鼻胃喉後，並由醫護經鼻胃喉輸注營養奶。病人兩日後情況轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，發現病人鼻胃喉誤插入支氣管內。病人現時情況仍然危殆。院方星期三（19日）以新聞稿方式簡單交代事件經過和成立根源分析委員會調查。

事件至今仍疑點重重，如當日的X光片的結果為何、喉管在兩日內有否移位、護士在每次餵食時有沒有移位等。

陳凱欣：應盡快交代是否涉及人為失誤

以上的疑問，陳凱欣認為醫管局應盡快解答。她又稱，插喉按既定程序做事都屢次出錯，情況非常不理想，稱喉管駁錯至支氣管，病人情況如同遇溺，醫管局應盡快交代是否涉及人為失誤或程序錯誤。此外，她表示現時醫護人手欠缺數千人，質疑會否因人手不足，導致未能跟足每一個程序。

另外，與伊利沙伯醫院同屬九龍中聯網的廣華醫院在本月19日發生電力系統故障，影響部分手術室的電力供應，其中一宗手術需要轉手術室。陳凱欣稱廣華醫院第一期大樓重建計劃竣工不足一年就出現問題，應盡快跟進，並呼籲政府不要僅限於用文字向傳媒交代事故原因，應盡快公開交代。

江玉歡（資料圖片）

江玉歡：插錯喉非小失誤 必須徹查

選委界立法會議員江玉歡稱，醫療事故牽涉問題多，伊院插錯喉並非小失誤，故必須徹查。不過，她表示未必每一宗個案均需要較長的調查時間，認為本次應個案較為直接，部分環節亦無爭議，當局應就無爭議部分作出初步交代，舉例指「出現劫案嘅時候，警方都會講幾句啦」。至於涉事醫護人員是否應休假、停職，江玉歡稱應交予行政機關判斷。