同志市集｜食環指未持娛樂牌照拒批　主辦：與警方溝通未提有問題

香港同志組織「大同」（Gay Harmony）原計劃於本周六（29日）起一連三日在尖沙咀iSQUARE 舉行「同志驕傲月市集」（Pride Month Bazaar）。大同表示，前日（25日）收到食環署的通知，因未持有臨時公眾娛樂場所牌照或公眾娛樂場所牌照，而不得舉辦此次活動，暫未能透露會否另覓場地或另行安排舉辦活動。



食環署今日（27日）回覆查詢指，有關公眾娛樂場所牌照的規定載於《公眾娛樂場所條例》（第 172 章），任何活動的主辦單位應按其活動的安排及性質，考慮是否需要就活動申領牌照，以符合法律規定。就題述活動，食環署曾向主辦單位查詢該活動的性質，並提醒其相關的法律規定，及後主辦單位表示將取消活動。



香港同志組織「大同」（Gay Harmony）原計劃於本周六（29日）起一連三日在尖沙咀iSQUARE 舉行「同志驕傲月市集」(大同Facebook )

香港同志組織「大同」原計劃於本周六起一連三日在尖沙咀iSQUARE 舉行「同志驕傲月市集」，但「大同」昨日在社交媒體表示，收到來自食物環境衞生署的通知，因未持有臨時公眾娛樂場所牌照或公眾娛樂場所牌照，而不得舉辦此次活動，暫未能透露會否另覓場地或另行安排舉辦活動。

「大同」由 2021 年起每年均會舉辦同志驕傲月市集，去年及前年均於iSQUARE舉行，「大同」總監 Francis 接受傳媒訪問時表示，一直有與警方的警民關係組溝通，對方沒有提出活動有問題。目前食物環境衞生署的《申請公眾娛樂場所牌照及臨時公眾娛樂場所牌照簡介》亦列明，《公眾娛樂場所條例》所須持有牌照的規定，「並不適用於在公眾有權進出而主辦機構無權控制公眾入場的公眾地方舉行的娛樂活動。」

食環署回覆指，有關公眾娛樂場所牌照的規定載於《公眾娛樂場所條例》（第 172 章），任何活動的主辦單位應按其活動的安排及性質，考慮是否需要就活動申領牌照，以符合法律規定。就題述活動，食環署曾向主辦單位查詢該活動的性質，並提醒其相關的法律規定，及後主辦單位表示將取消活動。