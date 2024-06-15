從今以後｜社企「同行」藉生前規劃喪葬支援　讓同志「好生好死」

香港不承認海外同性婚姻，同志伴侶就算到海外註冊結婚，若無設立遺囑，一方離世後，財產分配會按《無遺囑者遺產條例》分配，丈夫或妻子在法律上是陌生人，造就很多被趕出家門的悲劇。喪偶要面對的亦非只有財產，喪禮、家人關係，每個細節都可拉扯。去年一個服務性小眾群體成立的社企「同行Alongside」成立，希望建立一站式生死服務平台，提供生前規劃和喪葬支援。

生前規劃主要包括遺囑、預設醫療指示、持久授權書，亦有喪葬、心理和法律支援，「同行」共同創辦人姚皓璋（Jensen Yiu）說，希望能讓香港成為一個LGBT+群體能夠好生好死的地方。



姚皓璋Jensen（右）擁有港大藥理學博士學位，2023年與醫生徐子健Nick（左），以及另一位律師拍檔，創立社企「同行 Alongside」。（廖雁雄攝）

2023年9月，岑子杰就同性婚姻司法覆核有終審判決，獲得「部份終極勝訴」，香港不承認海外註冊的同性婚姻，但當局要在兩年內立法，訂立同性伴侶替代框架。岑子杰案終審後，上訴庭亦在同志伴侶遺產案司法覆核判港府敗訴，然而港府再上訴至終審法院，今年10月開審。

「同行」共同創辦人姚皓璋覺得，香港缺乏承認同性關係的保障，遺囑、公屋、居屋，甚至骨灰處置權，都要逐次做司法覆核打官司。

作為性小眾的其中一員，姚皓璋遇到不少朋友的經歷。例如有朋友與伴侶一起十年，伴侶過世後，對方家人才知道他是同志，大受打擊。「伴侶去世後太傷心了，將錢包、鎖匙都交給伴侶家人後，住了酒店一晚。第二日回家，門鎖已被家人換走。因為物業只有一個人名，他什麼都做不到。他更被禁參加喪禮，最後連葬在哪裏都不知道。」

社企「同行」的三位創辦人：專科醫生徐子健（左）、執業律師梁熙文（中）、港大藥理學博士姚皓璋（右）。（受訪者提供）

《從今以後》的故事只是冰山一角，姚皓璋說，喪偶後面對官司，以及多年的情緒困擾，眼見香港在這方面的法律、情緒支援都不足。姚皓璋是港大藥理學博士，經歷社會動盪、疫情和移民潮，反思生命無常，因此去年離開實驗室，與執業律師梁熙文（Yves Leung）和專科醫生徐子健（Nick Tsui），創立社企「Alongside 同行」。

「我們三個就走在一起，嘗試透過提倡終身自主，運用現有的法律工具，保障性別小眾。」姚皓璋說，同行的服務主要包括生前規劃、喪葬支援、公共教育。「生前規劃包括遺囑、預設醫療指示、持久授權書；喪葬支援，有性別友善的禮儀師，精神科醫生、心理學家，讓性別小眾在喪偶、喪親時，得到性別友善的服務，不用擔心被歧視。」

社企「同行」提供生前規劃和離世支援。（廖雁雄攝）

遺囑

遺囑較為容易理解，因為香港不承認海外同性婚姻，一方離世後，伴侶因欠缺法律地位，無法處理遺產及身後事，因此設立遺囑，可按意願分配財產，指定可信賴的執行人，按意願處理喪葬事宜。設立遺囑時由註冊醫生見證簽署，可確保立遺囑人具有精神行為能力。

預設醫療指示

預設醫療指示（Advance Medical Directives）亦是性小眾較多討論和諮詢的事宜。因無法律地位，加上複雜的家庭關係，同性伴侶的意見未必會被醫護人員採納，甚至被排除在討論範圍之外。例如末期癌症時，醫生或會插喉急救，可能令患者更痛苦，因此可在具精神行為能力下，訂立預設醫療指示中，訂明醫療取向。

持久授權書

遺囑是保障過世後的自主，生前若因癡呆症、中風、嚴重精神疾病、創傷性腦損傷、認知障礙症等「精神無行為能力」，則可簽訂「持久授權書」（Enduring Power of Attorney），指定一名或多於一名其信賴的人作為受權人，在授權人精神無行為能力時，受權人可管理授權人的財政事務，例如運用財產支付自己醫療費用、聘請看護、用儲蓄償還自己的貸款等。

社企「同行」曾舉辦平安紙工作坊活動。（受訪者提供）

終生自主

姚皓璋相信所有人，不論性別、性傾向及階級，都應該有「終生自主」，因此希望透過生死教育和討論，讓香港成為一個LGBT+群體能夠好生好死的地方。

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