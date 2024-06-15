從今以後｜三十出頭同志伴侶立下遺囑　保障背後的價值與夢想延續

Alan與阿康、Sonia（化名）與Caroline（化名），兩對約30歲的同志伴侶，均已在海外註冊結婚，然而香港法律上不承認海外註冊的同性婚姻，萬一遇上意外，亦不受法律保障。他們早前立下遺囑，Alan與阿康甚至簽下「預設醫療指示」和「持久授權書」。年紀輕輕就計劃生死，在他們眼中，不只是財產分配，而是延續價值觀和夢想。



Alan（左）與阿康（右）2022年結婚，最近訂立遺囑、預設醫療指示、持久授權書。（歐嘉樂攝）

教會相識 網上註冊結婚

「無論天災人禍，任何處境，都永遠忠誠在一起呢？」「我願意。」——這是侯詠釗（Alan）和鄭子康（阿康）的結婚誓言。Alan在保險公司任職技術項目管理主管，阿康則是一名舞台和教育工作者，他們2017年在同志友善教會「基恩之家」認識，幾年後相戀，2022年仍在COVID疫情時，透過美國猶他州的網上證婚服務，在家中宣誓結婚。

阿康受訪時打趣說「既然有這個機會，不如去試一下，反正可以離婚，上網就可以。」Alan沒有生氣，更是笑着說，「搏盡無悔。」

說完笑，阿康先「戴頭盔」說「現在知道沒有選擇錯」，然後開始認真說Alan立遺囑的原由，「他很有趣，有很多計劃，有了一個物業，想跟我結婚，有一個藍圖一直走，我就去追蹤他的藍圖。直至到近來不知道為什麼，前幾個月有突然有個calling（感召），不知道從哪裏來的，突然對我說，不如立遺囑。」

Alan（右）與阿康（左）是基督徒，兩人在教會認識。（歐嘉樂攝）

遺囑背後的意義

Alan說，因為有同期結婚的朋友遇到意外突然離世，令他想到人生無常，「香港LGBTQ伴侶，就算結婚了，如果我們其中一方逝去的話，在我家人面前是陌生人。就像《從今以後》那套戲，其中一方死了之後，但因為其他家人生活上有需要，所以他就要徵用你的資產。當然我不覺得我家會這樣，但誰知道呢？」

遺囑的背後，更遠超金錢，「我相信就算我『一個崩』都沒有留下給阿康，他也能生存下去。但如果我離世，他還要在外面辛苦工作賺錢供樓，無辦法騰出時間做教會事工，我覺得很可惜。因為他支持教會，都是其中我覺得很重要的價值，所以我設立遺囑，簽『EPOA持久授權書』，都是想延續這些價值觀，想延續這個夢想。」

家中的天台，是Alan（左）與阿康（右）的另一片天地。（歐嘉樂攝）

癌症康復冀自決 訂立「預設醫療指示」

阿康16歲的時候患上癌症，肩膀長出骨肉瘤，會不斷擴張，需要做手術和化療，一年多後才康復。但他同期的病友就沒有那麼幸運，癌症復發，彌留之際仍要接受辛苦的急救，「他當時二十七八歲，還年輕，醫生會嘗試救他，但過程對他來說很辛苦。他已經跟家人說不要再救我，這句說話我在他面前聽過。」

當Alan與阿康談論「預設醫療指示」，他開始思考，「我見過那位朋友的辛苦，他和他媽媽都很難受，但決定權都不在他媽媽或他自己，因為他沒有說過不。如果有一天我不幸再患癌症，那怎麼辦？如果我真的去到那個時候，要有這麼辛苦的治療又怎麼辦？這件事我想自決。」

除了遺囑和預設醫療支持，Alan還特意到律師樓簽署「持久授權書」（Enduring Power of Attorney）。「如果日後我不再『精靈』，譬如我患了嚴重的精神疾病，要天天躺在床上，無法思考、做事，但是我的丈夫還要維持着我的生命，到那個時候，他就可以動用我的資金、資產，去助養我父母、他自己。」

Alan（左）是保險公司技術項目管理主管，阿康（右）是舞台和教育工作者，二人受訪時不斷說笑，吃東西。（歐嘉樂攝）

延續美好

遺囑主要是財產分配，但對Alan來說，有另一層意義，「遺囑寫下的是『錢錢錢錢錢』，但我想保護的不單是錢，是想保護我們的價值觀和想法。我覺得我們在做的事，在香港都是重要的，也想有生之年去繼續做一些美好的事，去幫助身邊的其他同志朋友和他們的家長，我保護這些想法。」

化名為Sonia（左）和Caroline（右），在加拿大註冊結婚，早前立下遺囑。（廖雁雄攝）

被迫到海外

Sonia（化名）和Caroline（化名）在工作上認識，之後相戀。Sonia說，剛拍拖不久，就認定了Caroline是終身伴侶，之後在加拿大註冊結婚，家人朋友都飛到當地見證。「因為香港不承認，所以才要去海外註冊。若問我們為何結婚，這是關係很自然發生，是給對方的承諾。」Caroline說。

早在《從今以後》電影上映前，她們就已經立下遺囑，為的是給予對方一個保障。Sonia說，故事要從幾年前，去急診室求診的經歷說起。

Sonia（化名）說，剛與Caroline（化名）拍拖後不久，就認定對方是終身伴侶。（廖雁雄攝）

急診室布簾前的「朋友」

「我們拍拖了兩年左右，當時已經同居，有一晚她很不舒服，然後我們就去了醫院。醫護問我『你是她的誰？』我明白理解是保障病人的私隱，最終我就覺得沒有什麼不見得光，要忠於自己，就對醫護說『我是她女朋友。』那一刻醫護反問『什麼？朋友？』，我重申是『女朋友』，醫護再重複『朋友朋友』把我趕出去。在那塊簾子後面，我想了很多。」Sonia說，一直在家人和朋友接納的安適圈中，但原來外面的世界，依然會有人不接受。

化名為Sonia（左）和Caroline（右）接受訪問時，一有空檔就說個不停，非常甜美。（廖雁雄攝）

喜好與指示

正因如此，她們到海外註冊結婚，在香港亦填補法律上不能保障的漏洞。Sonia說，「看完《從今以後》有一個很深的感受，就是無論我在生的時候有多好，都不知道死了之後會發生什麼事，倒不如在我們還在生可以做到決定的時候，讓大家知道我們的意願是怎麼樣，保障自己，亦都是保障身邊自己摯愛的人。」

Caroline也說出看完電影當刻感受，「不管大家的關係如何，如果我有些我自己的喜好和指示，可以讓大家知道，似乎對他們來說會輕鬆一點。」

Sonia（化名）和Caroline（化名）訂立遺囑，獲得家人認同，更令家中長輩討論和思考。（廖雁雄攝）

帶起家中長輩討論

三十多歲就計劃生死，是否需要與家人討論，應如可開口呢？Caroline說，成年人要自我承擔和下決定，「我們去立遺囑那刻才跟家人說，就似拍拖和結婚的時候一樣。我是成年人也有決定權，告訴他們我有這個決定，不是問可不可以。」

雖然不是取得批准，但Sonia的家人很支持，「讓他們知道有這份文件，若有『冬瓜豆腐』（什麼意外），大家可以參考這份文件。」她說遺囑不是老人或是有錢人才去做，「我想給大家知道，這件事其實是很普通，不一定要到七老八十，也不知道會不會有機會到七老八十。其實我家人知道之後，都會拿我這個案件來跟我家裏的長輩說，『孫女也做了，其實這件事也不是一件禁忌的事。』」

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