從今以後｜導演楊曜愷與角色原型對談　同志喪偶後失去及找回自尊

導演楊曜愷自編自導的《從今以後》，講述相戀多年的女同性伴侶，與家人一直相處融洽，但其中一方離世後，因為無訂立遺囑，同住多年的物業被逝者兄長家人取去。故事藍本是Ann（化名）的真實故事，她喪偶後，原本相處融洽的配偶家人兩小時內變臉，最後打官司爭取生活費，不是為錢，更為尊嚴，「我覺得我得到我應得的，除了我的生活費，最重要的是，無人知道最後發生什麼事，我很想告訴給大家。」



《從今以後》導演兼編劇楊曜愷（Ray Yeung），參考了Ann（化名）喪偶後，與配偶家人爭執和打官司的元素，拍成電影。（黃寶瑩攝）

藍本

《從今以後》講述Angie（區嘉雯飾）與Pat（李琳琳飾）是同居多年的戀人，二人無結婚無立遺囑，Pat突然在睡夢中猝死，Angie在處理Pat身後事時，與Pat的其他親人漸漸出現分歧。Pat的遺產被兄長繼承，在喪禮中，Angie只能成為「朋友」站在後排。

2020年楊曜愷在一個關於同志遺產權益的講座中，遇到幾個差不多的案例，一些同志伴侶一起了很多年，原本與家人的關係都很好，但是其中一人突然離世後，剩下的那位就與家人關係愈來愈差。楊曜愷找他們訪談、做資料搜集，成為電影《從今以後》創作藍本，Ann（化名）就是主角Angie的參考人物。

《從今以後》電影中，Angie（區嘉雯飾）與Pat（李琳琳飾）是同居多年的戀人，Pat生前，家人與Angie關係融洽。（《從今以後》劇照 / 高先電影提供）

兩小時後變臉

Ann與伴侶二十多歲時相識，之後相戀三四十年，同居亦有二十多年，「我經常會去她家幫忙煮飯，其實根本就好像一男一女回到『老爺奶奶』家是一樣的，只不過是我叫『世伯伯母』，是沒有分別的。」

然而伴侶突然離世，關係在兩小時內突變，「突然間我的伴侶走了，我已經很亂了，對方的家人在兩個小時內，已經不斷地要拿很多東西，不斷地上家拿東西，很難聽的話，還有講一些不是事實的東西。」

《從今以後》電影中，Angie（區嘉雯飾）的伴侶Pat（李琳琳飾）離世後，Pat的財產由兄長接收，Angie法律上是陌生人。（《從今以後》劇照 / 高先電影提供）

家人頓變陌生人

變臉得太快令Ann無所適從，伴侶家人一行十多人不斷到二人居所拿走之前的東西，手錶、名酒，甚至八達通也不放過。賴着不走驚動警察，大廈保安深知Ann是單位主人，卻也無能為力，因為物業在伴侶名下，最後伴侶家人換走鎖匙，令Ann有家歸不得。

伴侶的喪禮，Ann亦無話事權，不能坐在家屬位，不能選擇伴侶喜愛的鮮花，甚至紀念冊中，一家人的大合照，也可以刪去Ann的樣子。——Ann從家人變成陌生人。

《從今以後》電影中，Angie（區嘉雯飾）的伴侶Pat（李琳琳飾）離世後，無法按Pat的意願舉辦喪禮，被迫以朋友身份排在家屬之後時，勇敢站到最前先上香。（《從今以後》劇照 / 高先電影提供）

「安排好了」成空談

Ann與伴侶沒有到海外註冊結婚，亦無立遺囑，在她們那個年代，這兩件事都是難以宣之於口的。Ann還記得，伴侶病重時，其他朋友問她有沒有安排、Ann日後怎樣時，對方都是安排好了，不用擔心生活。「現在我想她安排的意思，就是交待給她的家人。」Ann說。

爭產固然是意料之外，但原來很多生活中的小時，因為伴侶離世，也令Ann寸步難行，「因為我的電話卡等等，是用對方名字登記，當我需要拿回這些，問對方家人拿死亡證辦手續，全部都不給我。是很難受的，小事都做不到。」

Ann說，《從今以後》Angie（區嘉雯飾）與Pat（李琳琳飾）買菜、煮飯的場景，正是她與伴侶在生時的生活日常。（《從今以後》劇照 / 高先電影提供）

為伴侶關係有公開紀錄

楊曜愷仍記得，當初與Ann對談的細節：「因為無遺囑、無結婚，法律上沒有什麼可以得到，只是可以拿回生活費，但要對法庭說，一直是對方供養。我記得你說過，對方家人對法庭說，你們不是伴侶。」

「說是可憐我，才讓我住在那裏。」Ann說，最後要朋友寫信、提供相片，向法庭證明，我們一直是一對的，並非只是普通朋友。

官司最後和解收場，「我覺得我得到我應得的，除了我的生活費，最重要的是，無人知道最後發生什麼事，我很想告訴給大家。」Ann願意說出親身經歷，成為電影藍本，除了希望大眾知道箇中因由，更想找回自己的身份，「整齣電影我覺得很舒服，我看的時候就代入了，買菜等場景，就似我以前的生活。我看的時候不會太難受，我覺得（女主角）Angie好厲害，可以走向前。」

雖然背向鏡頭，但Ann接受訪問，就是希望她的故事被聽見。（黃寶瑩攝）

頓失身份、自我認同

楊曜愷說，若直接將Ann的經歷放在電影中，會太狗血，觀眾可能反而覺得很假、太戲劇化，不想觀眾一看到這班家人就是壞人，「最重要的是要反映當時Ann的心情，失去伴侶後，成為「寡婦」的身份後，連很多自我認同、形象也沒有了。一直以為是家人的一分子，連尊嚴也失去了。原來是空的、沒有的，原來你們一直都不是這樣來看我的。其實這件事對一個人來說，那個打擊都很大，其實除了物質上的東西之外，是那個心情和那個人的感受。」

《從今以後》獲得第74屆柏林影展的「泰迪熊獎」最佳劇情片，導演兼編劇楊曜愷2月到德國領獎。（高先電影提供）

搬上大銀幕的意義

《從今以後》今年獲得第74屆柏林影展的「泰迪熊獎」最佳劇情片，被視為LGBTQ同志題材電影的最高榮譽，5月在香港正式上映，口碑不俗，楊曜愷亦多次出席映後分享會，與觀眾對談。

「有一次有一位女士哭着對我說，她說其實等一部這樣的電影，已經等了三十多年。因為從沒想過，會在大銀幕看到自己與伴侶的日常生活，對她來說，而在大銀幕播出，而沒有人喝倒彩、站起來罵，大家坐在那裏好像很接受，是很大意義的。」

《從今以後》在香港上映後獲得好評，導演和一眾演員，有出席同志團體「晚同牽」的慈善首映和分享會。（高先電影提供）

探討家庭、血親、名份

楊曜愷說，《從今以後》不只是講同性戀，「家庭究竟是什麼，現代家庭的意義是什麼，家人是否血緣最親？還是一個跟你長相廝守很多年，但法律上說你無名無份，是否那個人沒有權利？其實社會要進步，我們要探索這些問題。」

楊曜愷說，《從今以後》探討家庭、血親、名份，社會要進步，就要探索這些問題。（《從今以後》劇照 / 高先電影提供）

最後的情書

華人社會，生死、遺囑是否禁忌？

楊曜愷覺得遺囑不一定要是很灰暗的東西，「也可以把它當作一份情書，一份最後的情書，給你身邊的人，告訴他你一直有想對方、維護、保護對方，其實可以用這樣的方法去看遺囑，不是一定要一個很悲傷的方法去看。」

Ann也覺得，寫好平安紙，才能給大家一個保障，「我想是真的寫平安紙，是應該要做的一件事，大家都是有一個保障。就算我伴侶說『安排好了』，已經告訴了家人，最後就經歷了幾年很恐怖的事。」

《從今以後》中，Angie（區嘉雯飾）經歷喪偶及與伴侶家人爭執，終有新的開始。（《從今以後》劇照 / 高先電影提供）

新的開始

「從今以後」是結婚誓言的一句話，「無論是順境或逆境，富足或貧窮，健康或疾病⋯⋯」，楊曜愷說，電影名字也是源自這一句話，但有多幾層含義，「諷刺說，原來沒有法律效力。也像Ann或是戲中Angie那樣，經歷這麼多事情後，堅強地站起來，繼續前行，『從今以後』就是新的生活。」

Ann也特別喜歡這四個字：「我希望在同性關係上，大家不要戴有色眼鏡，當事人也可以更堅強，不要那麼容易退縮。所以我覺得『從今以後』、『All shall be well』。去完地獄回來，更堅強、生活得更好，告一段落，好的開始。」

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