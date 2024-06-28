食物過敏知多些

撰文：01醫務所
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進食後痾嘔肚痛，到底是食物過敏、食物不耐症或是其他病症？不少人可能對此感到混淆，其實食物敏感是由於免疫系統出現異常，引致身體對本來無害的食物產生過激反應，例如濕疹、蕁麻疹、嘔吐、流眼水及鼻涕等，嚴重者甚至會出現過敏性休克、呼吸困難等情況，需立即注射腎上腺素急救。

撰文：港怡醫院註冊營養師麥雅儀

在香港，約有1%至3%成年人出現食物過敏，兒童的比例則高達4%至6%，最新研究顯示近年有上升趨勢。常見引致食物過敏的食品有八大類，包括奶類、蛋類、魚類、甲殼類海鮮、花生、堅果、大豆、含有麩質的穀類（如小麥、大麥等）。患者通常會於進食致敏原後數分鐘至數小時內出現過敏，症狀可持續數天到數星期。部分兒童的免疫反應較輕微，食物過敏情況可能會在成年後消退。

常見引致食物過敏的食品有八大類，包括奶類、蛋類、魚類、甲殼類海鮮、花生、堅果、大豆、含有麩質的穀類（如小麥、大麥等）。

部份人進食某類食物後出現不良的腸胃反應，或誤以為是食物過敏，但事實上食物不耐症也會引起類似的症狀。當體內缺乏某種消化酵素，因而無法分解食物某些成分，導致身體不適，便可能是患上食物不耐症。以常見的乳糖不耐症為例，患者因身體無法分解乳糖，進食奶類製品後出現腹脹、吐瀉或肚痛等，食物不耐症的病徵通常與腸胃相關，並且相對輕微。

本港有研究顯示，每20名兒童就有一人報稱對食物敏感。如懷疑患有食物過敏，建議先詳細記錄進食情況，列出相關食物、反應及持續時間，在求醫時予醫生參考。如有需要，醫生會安排適當的過敏測試以作出診斷。常見的測試包括皮膚點刺測試、血液免疫球蛋白E（IgE）抗體測試及食物激發測試，如確診食物過敏，醫生通常會轉介個案予營養師跟進。

營養師會先為患者進行全方位的評估，根據患者的日常生活習慣等因素，設計合適的餐單，以替代品補充因避開致敏原食物而缺乏的營養，例如對牛奶敏感的患者需要補充奶類製品所含有的鈣質和碘，營養師會建議幼童飲用羊奶，或深度水解配方奶粉；成年患者可飲用植物奶，食用含有豐富鈣質的堅果、芝麻、菠菜和可以連骨進食的魚類，以及含碘的海帶和紫菜等。若對深海魚類過敏，則可進食家用橄欖油、果仁、種子、牛油果，以攝取足夠的不飽和脂肪。

部份患者同時對多種食物過敏，我們會詳細評估病人的整體能量、微量元素、蛋白質攝取量等，制訂個人化的餐單。我們理解家長經常會擔心子女健康，曾見過有家長知悉子女對食物過敏後，猶如「驚弓之鳥」，其子女本身只對蝦類敏感，但家長禁止他們進食所有海鮮，此種不必要的過度戒口或會導致營養攝取不足，影響正常身體發展，家長應多加注意。

在知道自己的致敏原後，購買預先包裝食物及外出用膳又該如何避免過敏發作呢？在香港出售的預先包裝食物須符合相關食物標籤規定，所有加工食品須列明含有法例訂明的致敏物質，建議購買包裝食物時仔細查看標籤。至於外出用膳時，建議先與餐廳溝通及告知過敏的情況。部分餐廳或會忽略了菜式內的一些隱藏致敏原，例如豉油的原材料含有可致敏的大豆，我們會建議病人留意常見包含致敏原的食物，盡量降低病人引發過敏的風險。

部份餐廳或會忽略了菜式內的一些隱藏致敏原，營養師會建議病人留意常見包含致敏原的食物，盡量降低病人引發過敏的風險。

現時坊間提供各式各樣的食物敏感測試，曾有病人接受IgG食物敏感測試後，因報告中顯示其對多種食物過敏而感到沮喪，於是前來求診。作為營養師，我們會先安撫市民的情緒，並以專業角度解釋報告的內容，其實該類測試只是反映抗體對曾進食的食物產生反應，與其進食量相關，這情況是正常的，結果與食物過敏未必有關，故不建議只以有關測試作診斷用途。如市民對食物過敏有疑慮，應諮詢專業人士的意見，切忌藥石亂投，以免引起不必要的恐慌。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

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