核子醫學造影安全可靠

談到「核子」，不少人或會聯想到輻射與核能，可能會傷害人體。其實，醫學界有一門名為「核子醫學」的醫學專科能造福人類，只需應用極微量放射性物質或藥物（追蹤劑），便可探測和追蹤特定器官的異常狀況，用作診斷或治療多種疾病。核子醫學推進了現代放射診斷及治療的發展，在診斷方面，應用核子醫學技術相當安全，病人既可放心接受檢查，亦有助儘早揪出病源及異常情況。



撰文：港怡醫院高級放射診斷技師林景如



一般而言，大型醫院會設有核子醫學部門，主要由核子醫學專科醫生、護士及放射診斷技師等醫護人員組成。當部門接獲病人轉介後，放射診斷技師會先向病人詳細解釋核子醫學檢查的過程、注意事項及諮詢病歷。護士會先為病人放置靜脈留置針（種豆），及後放射診斷技師會在獨立的放射性藥物注射室內為病人注入放射性同位素追蹤劑，並安排病人進行影像掃描，再由醫生分析影像並撰寫報告。

護士會先為病人放置靜脈留置針（種豆），及後放射診斷技師會在獨立的放射性藥物注射室內為病人注入放射性同位素追蹤劑，並安排病人進行影像掃描。

放射性追蹤劑可通過注射、口服或吸入方式，進入患者的體內。追蹤劑會妥善儲存於特製的防輻射容器內，以保障需經常接觸放射性藥物之醫護人員的安全，並減低病人暴露於輻射中的不必要風險。不同的追蹤劑會因應各個器官的特性而製成，其劑量經過精密計算，所以十分安全。當特定部位出現病變，該部位便會吸收較多追蹤劑，利用儀器可偵測到追蹤劑所釋放的輻射訊號，在影像上就如「著燈」。

放射性追蹤劑會妥善儲存於特製的防輻射容器內，以保障需經常接觸放射性藥物之醫護人員的安全，並減低病人暴露於輻射中的不必要風險。

核子醫學造影儀器主要有三類，包括SPECT-CT，即結合單光子發射斷層掃描和電腦掃描儀器，以及正電子電腦斷層掃描儀器（PET-CT）和正電子磁力共振掃描儀器（PET-MR）。

SPECT-CT的應用廣泛，例如診斷癌症骨骼轉移情況、檢查心臟動脈供血能力，以及評估腎功能及輸尿管阻塞等。以心臟檢查為例，我們常用SPECT-CT進行心肌灌注掃描，以評估冠狀動脈供血予心肌的情況，診斷冠心病對心臟功能的影響。該檢查會分別於病人靜止休息及運動時進行，對比兩種狀態下的心肌血流情況，以評估罹患冠心病的風險。

SPECT-CT的應用廣泛，例如診斷癌症骨骼轉移情況、檢查心臟動脈供血能力，以及評估腎功能及輸尿管阻塞等。

正電子斷層掃描（PET）主要應用在癌症檢查，例如肺癌、大腸癌、子宮頸癌及肝癌等，常結合電腦斷層掃描（CT）或磁力共振檢查（MRI）一同使用，可用作診斷、分期、再分期、療效監測、定位不明原發癌症和評估多源惡性癌症腫瘤的復發等。現時被廣泛使用的PET追蹤劑為F-18氟化去氧葡萄糖（FDG），由於大部分病變組織對葡萄糖利用率較高，故FDG的累積於病變位置會比健康組織多，從而定位異常組織。此外，現時前列腺特異性膜抗原（PSMA）正電子掃描追蹤劑，可追蹤對葡萄糖吸收不明顯的前列腺癌細胞。醫學界正不斷研發新的追蹤劑，希望可更精準地診斷及治療不同癌症。

完成檢查後，建議病人多喝水，幫助排走體內剩餘的追蹤劑。正電子掃描常用追蹤劑的半衰期（即放射性元素衰變至原來數量的一半所需的時間）約為兩小時。一般而言，病人完成檢查後，體內的輻射量已減少一半，至10個半衰期（即20小時）後，所有輻射物質就會完全排出體外。至於孕婦或授乳中的女性，可與醫生商討，平衡檢查的必要性和風險，以及以其他檢查替代的可能性。

踏入放射診斷部門的患者可能都會「聞核色變」，對檢查程序感到惶恐及憂慮，作為放射診斷技師，我們理解及體諒病人的擔憂。記得有一名乳癌病人於術前接受前哨淋巴定位掃描，因恐懼而不願接受檢查，我們耐心向其講解檢查對手術的裨益、放射性藥物的安全性及檢查過程等，逐步釋除病人的疑慮。在掃描過程中，我們亦會事先告知病人每一個步驟，例如儀器何時移動，並特意加長休息時間，讓病人慢慢適應。每次見到病人順利完成檢查，並建立對後續治療的信心，我們都感到十分鼓舞。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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