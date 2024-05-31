都市人生活步伐急促，面對家庭、學業或工作等壓力，或會出現不同程度的精神健康問題。這些情緒困擾就像傷風感冒，人人都可能會經歷過，有需要時應諮詢精神科醫生，透過藥物治療及改善。適逢五月是「精神健康關注月」，筆者嘗試從藥劑學角度，和大家談談藥物如何幫助受情緒困擾人士，讓他們重拾正常生活。



撰文：港怡醫院藥劑部經理伍文強



科學研究發現，精神健康疾病患者的大腦腦細胞出現異常，導致腦細胞之間傳遞訊息的化學物質失衡。本港常見的精神健康疾病包括抑鬱症及思覺失調等，其中抑鬱症患者會長時間出現情緒低落、喪失興趣、低社交意欲及疲憊等症狀；而思覺失調病人則會有幻聽、幻覺、妄想等。嚴重者可能影響正常生活，需要精神科醫生的介入及協助。

針對腦內的神經傳導物質的失衡情況，病情可透過藥物治療作出調節。以抗抑鬱藥為例，此類藥物可加強腦細胞之間「血清素」的傳送，以增強血清素的功效。至於抗思覺失調藥，主要是透過調節腦內過剩的「多巴胺」物質，從而抑制出現妄想等情況。

精神科藥物並非特效藥，身體需時逐步適應用藥後的不同反應，包括副作用。臨床觀察發現，部分病人對藥物認知不足，例如自覺藥物副作用大、藥物短時間內無效等，因而抗拒服用。作為藥劑師，我們會向病人詳細地講解藥物的療效進程、注意事項，並清楚說明藥物可能帶來的副作用，讓他們對療程期間的變化有所預期；我們亦鼓勵病人反映用藥後的身體狀況，並表明可以根據實際情況再作調整，期望藉著高透明度的溝通，增加病人服藥的依從性。

醫生處方精神科藥物時，通常需要數星期觀察病人的適應情況，從而評估藥物是否有效，並視乎情況調節劑量或轉藥。抗抑鬱藥一般需時二至四個星期，抗思覺失調藥則需時更長。醫生亦會因應病人不同的生活習慣而調整用藥，對於過度思考而失眠者，可處方帶睡意副作用的藥物。此外，抗抑鬱藥發揮藥效初期會提高患者的精力，病人或會在適應期內自覺體力充沛，但因腦內的神經傳導物質未經調節而提不起勁、悶悶不樂，此階段病人有機會誤以為藥物無效，較易令病人產生自殺念頭，病人及其親友必須多加留意。我們也會提醒病人按時按量服藥，不應在自覺病徵消退時自行停藥，否則病情容易復發，甚至變得更嚴重，屆時重新開始治療將變得困難。

精神科藥物的療程因人而異，用藥時間可能會較長，部分人或需終身用藥。我們明白長時間用藥或會對病人造成困擾，其實精神健康疾病與慢性疾病相似，很多時未必能百分之百治癒，但病人可與病共存，只要及早發現和治療得當，加上定期覆診及正確用藥，就能恢復正常生活。

現時精神科藥物不斷改進，以往常見的藥物副作用如頭暈、小便困難、便秘、手震和肥胖等，現已變得相對可控及輕微。病人用藥的頻率亦減少，例如只需每天服藥一次，無須「按三餐」時間用藥。現時有些新型藥物可用於治療病情嚴重的抑鬱症，當病人多次轉藥仍療效不彰時，病人可與醫生商討，輔以噴鼻形式用藥，期間需接受約六小時的血壓指數等監察，讓醫護人員密切監察藥後反應。

現時有些新型藥物可用於治療病情嚴重的抑鬱症，當病人多次轉藥仍療效不彰時，病人可與醫生商討，輔以噴鼻形式用藥。(資料圖片/VCG)

大眾或普遍擔心藥物所帶來的副作用，但部分病人抗拒服用藥物，卻是因為它的療效。筆者多年前遇到一名病人，他真切地分享自己非常懷念未服藥時那種不用睡覺的感覺，恍如有「超能力」一樣；亦有一名思覺失調病人，他多番抗拒服藥，經深入了解後，發現他原來不想失去因幻聽和幻覺而產生的虛擬「朋友」。醫護人員此時更需要抱持同理心與病人溝通，避免否定病人的觀點和感受。經醫護人員循循善誘後，病人最後樂意轉用新型針劑，只需每月打一針，以控制病情。

作為藥劑師，我們希望可以利用專業藥理知識，分擔和化解病人的苦惱，有時甚至能協助病人調節出更適當的治療。曾有高血壓病人在服用血壓藥後，回來表示處方錯誤、藥物未有被消化，並即場展示一個盛有糞便的膠袋，袋中可見藥物膠囊外殼。筆者解釋此為該緩釋型藥物的正常現象，病人仍堅持己見，並透露自己已將藥物放進洗衣機清洗過但外殼仍不融化。在交流過程中，筆者注意到病人可能出現精神健康問題，故轉介病人到精神科跟進，病人亦因此獲得適切治療。

作為藥劑師，我們希望可以利用專業藥理知識，分擔和化解病人的苦惱，有時甚至能協助病人調節出更適當的治療。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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