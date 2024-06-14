醫務化驗師嚴格把關輸血安全

每年的六月十四日為世界捐血者日，藉以感謝捐血者的無私奉獻，同時鼓勵更多人加入捐血者的行列。人體的血液約佔體重的十三分之一，會經過循環系統將氧氣、水及營養物質，輸送到全身的器官和組織。由於血液並無代用品，且有儲存期限，血液的來源有賴熱心市民定期自願無償捐贈。作為醫務化驗師，我們有責任確保市民捐獻的血液製品得以妥善儲存及安全地捐贈予有需要的病人。



撰文：港怡醫院醫務化驗師劉紫茵



現時香港紅十字會輸血服務中心是全港唯一供應血液的機構，為全港醫院提供血液予病人使用。大型醫院通常提供24小時臨床化驗服務，由資深的病理科醫生和醫療技術人員管理，相關化驗室內亦設有血庫，並配備全自動臨床化驗系統，可進行血液分類和交叉配血試驗，以及提供血液產品予病人作治療之用。

部份醫院配備24小時全自動臨床化驗系統，可進行血液分類和交叉配血試驗，以及提供血液產品予病人作治療之用。

相信不少人都聽過「捐一次血，可以救三個人」這句口號。事實上，市民捐出的血液通常是「全血」，經過離心處理及血液分離過程後，約98%會被生產成為不同的血液成分，包括紅血球、血小板、血漿及白血球，而每種成分都分別可用於治療不同病人。

每種血液成分均有其獨特的用途。紅血球可供給貧血及大量失血的病人使用；血小板可供予血小板過少或血小板功能喪失症的患者；血漿可給患有凝血因子缺乏症的病人使用。至於白血球，主要用作治療受嚴重細菌感染的病人。

各種血液成分的儲存溫度及期限各有不同，醫務化驗師須嚴格確保血液產品得到妥善的儲存及處理。紅血球及全血需儲存於攝氏2至6度的環境下，保質期分別為42天及28至35天；血小板需存放於常溫下（攝氏20至24度），其保質期為五天，過期便會失去凝血的作用，存放期間要持續搖擺以保持血小板的活性；血漿則要儲存在攝氏零下30度或以下的冰櫃，使用前需解凍，其保質期可長達一年。

血小板存放於常溫，存放期間需持續搖擺以保持其活性。

血漿儲存在攝氏零下30度或以下的冰櫃，使用前需解凍。

由於血液中含有抗原及抗體，如輸血時血型不相配，身體會產生急性溶血效應，令血液不能輸送養份及氧氣，嚴重會引致生命危險。ABO血型系統主要分為O、A、B及AB型四種血型，而彌猴因子（簡稱Rh(D) ）血型可分為正負兩種，因此主要血型組合可分為八類，即O+、O-、A+、A-、B+、B-、AB+及AB-型。由於Rh(D)正型的病人也能使用Rh(D)負型血液，故O-型血適用於其他血型的人，在爭分奪秒的危急時刻，O-型血備受廣泛使用。有些醫院更會從國外購入O-血液作儲備，為緊急情況做好準備。

記得在初出茅廬時，有次被指派緊急運送血液到醫院的急救房，當時一眾醫護人員爭分奪秒搶救傷者的場面，至今仍歷歷在目。除了日常在化驗室處理血液製品，在危急關頭能夠及時並安全地為危重傷者提供血液，親身參與拯救生命的工作，這個經歷令我深深體會到在血庫工作的意義。近日有病人於大型手術期間，需接受緊急輸血，整個部門不分你我，迅速為病人提供合適的血液，感激團隊一直懷着不計得失、無私奉獻的精神為病人服務。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

