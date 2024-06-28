馬會合辦雙軌制課程9月展開　廣東院校賽馬多功能訓練課室揭幕

香港賽馬會位於廣州黃村廣東體育職業技術學院、面積108平方米的「賽馬多功能訓練課室」今天（27日）開幕，將成為馬會與學院合辦「運動訓練專業賽馬方向」雙軌制課程的培訓基地，課程預定今年9月展開，以「校企合作」模式培育賽馬人才，同時體現粵港澳大灣區職業教育合作的進一步發展。



培訓人才投身大灣區馬產業 配合從化馬場常規賽事

馬會賽馬事務執行總監夏定安出席開幕儀式時表示，課程提供優質的賽馬專業培訓與實踐機會，為學員今後投身大灣區馬產業做好準備，亦為馬會2026年起在從化馬場舉辦達國際水平的常規性速度賽事提供人才。

廣東省教育廳副廳長馮偉表示，馬會與學院共建的賽馬多功能訓練課室，對深化現代職業教育體系建設改革、促進大灣區體育人才培養、助力大灣區體育產業高品質發展具有重要意義。

香港教育局副局長施俊輝於錄像講話中表示，樂見馬會與廣東體育職業技術學院合辦課程，將賽馬專業培訓推展至內地，為國家培育馬匹運動人才。

高雅志任總教練 內地學生學策騎及馬廐管理

「運動訓練專業賽馬方向」課程設計以馬會在香港開辦的賽馬證書課程為藍本。近日賽馬證書課程（策騎）被納入廣東終身教育資歷框架下，質量保障建設機制的試點評審範圍。

首批15至16歲的內地學生，將於今年9月開始課程，學習策騎技巧、馬廐管理、運動科學等知識和技能。於職業生涯曾贏得超過3,500場頭馬的傳奇騎師、現任馬會見習騎師學校首席騎術教練高雅志，將擔任專業課程的總教練。

課程已納入內地體育教育體系，學生就讀期間有機會被派往海外深造，畢業後將取得內地認可的大專學歷，以及香港資歷架構第三級別的賽馬證書課程資格。