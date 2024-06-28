世紀暴雨｜搶修十個月　耀興道6.30全線恢復行車　北面行人路重開

去年9月8日世紀暴雨襲港，筲箕灣耀興道上方嚴重山泥傾瀉，行車路須全線封閉，至今年3月重開一條行車線供西行單程行車。經近10個月搶修，路政署今日（28日）宣布，耀興路將於6月30日、即下周日上午約5時30分重開餘下路段恢復全線來回方向行車，條巴士線及2條專線小巴線會恢復服務，並同時重開北面的行人路，但南面行人路及耀東邨耀明樓對出巴士站繼續停用，山坡防護工程進行期間，特定惡劣天氣警告信號生效期間耀興路會封閉。



路政署宣布，耀興道將於六月三十日（星期日）全線開通。圖示已完成路面修復工程的耀興道相關路段。（政府新聞處）

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去年9月8日世紀暴雨期間，耀興道上方離地面約60至100米的天然山坡發生嚴重山泥傾瀉，導致該段位處耀東邨耀明樓對出的行車道需全線臨時封閉。路政署指聯同土力工程處制訂方案為天然山坡分階段進行難度及危險性相當高的緊急復修工程，並於今年3月23日重開一條行車線供西行單程行車。

該署指利用噴漿混凝土加固山坡近路面的部分、加裝岩釘鞏固山坡中腰部分的孤石，以及建造混凝土扶壁加固山坡頂部的巨石，現已完成上述工序並修復路面，該段耀興道餘下一條行車線將於6月30日重開以恢復來回方向行車，並同時重開耀東邨耀明樓對出的北面行人路。

路政署宣布，耀興道將於六月三十日（星期日）全線開通。圖示公共巴士於路段重開前試行。（政府新聞處）

7條巴士路線恢復行駛原有路線

之前行經該路段的7條巴士路線，包括城巴第77、82S、99、720X、N8號線及過海巴士第110及606號線，以及兩條專線小巴第50及65號線，將會全部恢復行駛原有路線。除耀興道西行方向位於耀東邨耀明樓對面的原有巴士站仍需繼續暫停使用外，耀興道東行方向位於耀東邨耀興樓和耀貴樓外及筲箕灣廣場對面的原有巴士站將會恢復使用。

該署指，會繼續進行餘下的山坡防護工程，包括在山坡中腰已完成噴漿的混凝土表面安裝金屬護網；水務署已完成北面行人路的水管修復工程，並將安排逐步移除耀東邨內的臨時水管。水務署和渠務署亦會爭取盡早完成復修所有損毀的相關地下公共設施，有關工序全部完成後，路政署會進行餘下的路面修復工程，以期盡快全面重開耀興道的南面行人路。

路政署宣布，耀興道將於六月三十日（星期日）全線開通。圖示早前現場以噴漿混凝土穩定斜坡面的工作，為耀興道上方天然山坡首階段斜坡復修工程一部分。（政府新聞處）

路政署又說，在山坡防護工程進行期間，特定惡劣天氣警告信號期間，包括港島東區的局部地區大雨提示、紅色或黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號、港島東區山泥傾瀉特別提示或山泥傾瀉警告等，耀興道相關路段來回方向的行車線及行人路需臨時封閉並禁止車輛及行人通行，巴士小巴會改道，現場將設置適當交通標誌，指導駕駛人士及行人。