黑雨水浸｜石澳道完成緊急斜坡鞏固工程　全面恢復兩線行車

本港去年九月八日經歷長逾16小時黑雨，暴雨令全港多區出現水浸，其中港島多處嚴重水浸及山泥傾瀉，一度導致石澳道全線封閉，阻礙大浪灣村民居民唯一的進出通道。



路政署今日（29日）表示，署方完成石澳道的渠務改善工程，包括增設排水溝、改善鄰近集水坑，以及清理相關渠道，近爛泥灣的一段石澳道已於今日下午約五時全面恢復兩線行車。



路政署今日（29日）表示，近爛泥灣的一段石澳道已於今日下午約五時全面恢復兩線行車。該段行車道於去年9月8日特大暴雨期間，因山泥傾瀉而下陷，其中一條行車線損毀嚴重，需要全線封閉做緊急維修。

路段經搶修後，於9月9日晚上重開一條行車線，路政署亦隨即展開緊急斜坡鞏固工程，以爭取及早恢復全線通車。路政署已完成為重開另一條行車線必需的緊急斜坡鞏固工程，包括安裝31支約九至12米長的迷你樁柱，以及在樁柱上設置混凝土冠樑。

增設排水溝、改善鄰近集水坑

此外，路政署亦已於有關路段完成渠務改善工程，包括增設排水溝、改善鄰近集水坑，以及清理相關渠道，進一步提升路段在惡劣天氣下的排水能力，加強行車道安全。相關路段經公共巴士試路後，已於今日全面恢復兩線行車。