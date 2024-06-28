機場快綫｜推暑假小童免費及的士轉乘優惠　附多啦A夢列車班次

港鐵表示，機場快綫暑假期間推小童免費優惠，3至11歲持小童八達通小朋友，在7月1日至9月1日期間可免費坐機場快綫往返市區車站及機場站。至於7月1日至9月30日期間，乘客在香港、九龍或青衣客務中心出示即日50元或以上的士收據，轉乘機場快綫可享八達通半價優惠，每張的士收據最多可供5位乘客享此優惠。



另外，「多啦A夢」主題列車會在夏天行駛機場快綫，班次為逢星期二至日下午1時43分、2時53分及4時2分在香港站開出。



港鐵表示，機場快綫暑假期間推小童免費優惠。

港鐵指，機場快綫將推出一系列夏日活動，首先會推小童免費優惠，3至11歲持小童八達通小朋友，在7月1日至9月1日期間可免費坐機場快綫，往返香港、九龍及青衣車站與機場站。

7月1日至9月30日期間，機場快綫推的士轉乘半價優惠，乘客只需於入閘前，前往機場快綫香港站、九龍站或青衣站的客務中心出示50元或以上之即日的士收據或憑證辦理手續，即享八達通車費半價優惠。每張的士收據或憑證最多可供5位乘客享此優惠，免卻交通擠塞或遇上突發的路面情況問題。

「多啦A夢」主題列車會在夏天行駛機場快綫。（港鐵提供）

多啦A夢」主題列車會在夏天行駛機場快綫。（港鐵提供）

除此之外，近日在港成為「萬人迷」的多啦A夢，其主題列車今年夏天會行走機場快綫，列車車廂以多啦A夢主題設計，包括塗上粉紅色調的「隨意門」車門、深藍色車廂、車門玻璃窗及天花亦會出現各款趣怪的多啦A夢造型。

當乘客登上機場快綫主題列車，隨即進入多啦A夢的幻想世界，陪伴乘客往返市區及機場/博覽館站，只要轉乘港鐵往尖東站，便可前往於7月舉辦的《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全球首站。

▼機場快綫多啦A夢主題列車班次▼



日期：星期二至日

時間：下午1時43分；下午2時53分及下午4時2分

地點：香港站開出

*會因應車務狀況作出改變。

