九鐵會計溢利四年來首轉虧為盈　去年獲港鐵「分紅」逾23億元

兩鐵合併後政府全資持有九廣鐵路，並持有約76%港鐵股權。九鐵今日（19日）發表2023年年報，除在港鐵獲每年7.5億元定額款項外，更從港鐵鐵路相關收入「分紅」23.55億元，後者按年增加629%，整體會計溢利4年來首次轉虧為盈，錄得2.57億元營利。



九鐵發表年報，去年在港鐵公司獲得23.55億元非定額款項。（資料圖片）

兩鐵合併後，九鐵扮演「收租」角色，向港鐵收取該年分紅。根據港鐵與九鐵間的服務經營權協議，港鐵需要每年支付7.5億元的定額款項，若該財政年度鐵路業務有25億元以上的收入，便需另外支付一筆非定額款項。

九鐵今向立法會提交2023年年報，除獲得每年7.5億元定額款項外，按港鐵盈利分得的非定額款項，由2022年只有3.23億元，增至去年23.55億元，按年增加約629%，九鐵稱主要是由於2023年乘客量顯著增加。

此外，九鐵去年錄得經營溢利32.1億元，大幅超過2022年的4.83億元。去年亦是近4年首次在會計溢利上轉虧為盈，錄得2.57億港元，扭轉了過去三年疫情期間的會計虧損。根據資料，2020至2022年每年會計虧蝕超過20億元。

九鐵表示，隨著香港於疫情後復常，本地鐵路及高鐵乘客量回升，加上公司鐵路網絡的擴展，2023年再次錄得會計溢利，公司也正在疫情影響中恢復，相比過往年度，2023年的財務業績大幅改善。