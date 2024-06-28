氫能輕鐵｜港鐵租用一輛低地台氫能列車到港　研究輕鐵試行

港鐵正推展屯門氫能輕鐵試驗項目，計劃引入三卡低地台氫能列車，並在屯門建安站附近設低地台月台配合，預料今年下半年試車。港鐵今（28日）表示，租用作研究用途的一輛低地台列車，昨日（27日）已運抵香港並運到屯門車廠，港鐵正展開驗收程序及進行組裝，以用作輕鐵應用氫能源的相關研究項目。



相關列車會先在車廠及非行車路線於路面進行驗收，待得到政府相關部門關於氫能運作的審批後運行研究及數據搜集。



港鐵指租用作研究用途的一輛低地台列車，6月27日已運抵香港並運到屯門車廠。（港鐵提供）

港鐵今表示，公司租用作研究用途的一輛低地台列車，已於昨日運抵香港港，該列車到埗後，隨即運到港鐵屯門車廠。港鐵正展開驗收程序及進行組裝，以用作輕鐵應用氫能源的相關研究項目。

港鐵稱，列車會先在車廠及非行車時間於路面進行相關的驗收，待得到政府相關部門關於氫能運作的審批後，才進行在不同營運環境下的氫能運行研究及數據搜集。

港鐵指租用作研究用途的一輛低地台列車，6月27日已運抵香港並運到屯門車廠。（港鐵提供）

港鐵指租用作研究用途的一輛低地台列車，6月27日已運抵香港並運到屯門車廠。（港鐵提供）

根據港鐵提供圖片，相關列車外觀與佛山高明區氫能路面電車相似，該列車由佛山中車四方軌道車輛有限公司生產。

《香港01》早前報道，港鐵配合測試建設的建安站附近低地台月台已大致完成建設。本身是輕鐵車長的香港鐵路職員工會主席蕭偉恒亦透露，港鐵今年1月安排車長到內地試車，據知引入列車與佛山氫能電車類同。

港鐵稱，今次租用的列車將用作公司在屯門建安站附近特別興建的低地台車站進行的研究，讓公司收集各類型在路面行駛的數據，以評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇的應用可行性，公司預計在完成各項準備工作後，研究項目可於今年內正式展開。

港鐵公司以氫氣為燃料及以非載客形式的輕鐵列車研究項目，屬環境及生態局原則上同意的14個試驗項目之一。