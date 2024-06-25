機場快線九龍站預辦登機服務　周四起加入香港航空　總數增至兩間

為迎接暑假出遊旺季，港鐵宣布，機場快線九龍站的市區預辦登機服務將於本周四（27日）起，提供予香港航空的旅客使用，令該站的市區預辦登機服務與香港站體齊，都有兩間航空公司提供服務，另一間為國泰航空。



九龍站恢復市區登機服務。（港鐵圖片）

九龍站恢復市區登機服務。（港鐵圖片）

港鐵今日（25日）表示，暑假出遊旺季將至，經與相關航空公司協商後，機場快線九龍站將於由本周四（27日） 起增加由香港航空提供的市區預辦登機服務，該公司的乘客可於每日上午6時至下午3時，在九龍站使用智能登記櫃檯及自助行李託運櫃枱，一站式自助完成登機手續及託運行李，再乘搭機場快線前往機場。

連同今次新增的服務，同日起，機場快線香港站及九龍站均分別有國泰航空及香港航空提供的市區預辦登機服務。這項服務適用於航班預定起飛前1天（或24小時）至最少90分鐘。

港鐵表示，會繼續與其他航空公司商討有關服務的重啟安排，惠及更多旅客。

機場快線市區預辦登機服務時間。(港鐵圖片)

香港站則加入香港航空可以預辦登機。（資料圖片）

此外，港鐵早前表示，即日起至7月5日推出特別優惠，向每位在香港站或九龍站完成市區預辦登機手續及託運行李的乘客，送贈一張港鐵本地單程車票。每位乘客每次可獲車票一張，免費車票由發票當日起一個月內有效，乘客必須親身於自助行李託運櫃檯向有關車站職員領取免費車票，離開後提出的申領將不予受理。乘客可於有效期內，使用免費車票乘搭港鐵乙次。