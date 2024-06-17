經港珠澳大橋進口香港鮮活食物　7.1起運作時間延長至16小時

今年7月1日起，經港珠澳大橋進口香港鮮活食物的運作時間，由現時的8小時延長至16小時，即下午1時至翌日上午5時。從內地經陸路運送冷藏和冰鮮家禽、肉類及野味、蛋類、奶類、鮮活水產食品、蔬菜和水果的車輛，可選擇於上述時段經港珠澳大橋進入本港，並接受食安中心人員抽查。



食安中心發言人今日（17日）表示，經與內地有關當局商討及徵詢業界意見後，由7月1日起，延長經港珠澳大橋進口香港鮮活食物的運作時間至16小時，即下午1時至翌日上午5時。

從內地經陸路運送冷藏和冰鮮家禽、肉類及野味、蛋類、奶類、鮮活水產食品、蔬菜和水果的車輛，可選擇於上述時段經港珠澳大橋進入本港，並接受食安中心人員抽查。

港珠澳大橋。（資料圖片／林若勤攝）

發言人指，食安中心在港珠澳大橋香港口岸的檢查程序與文錦渡口岸檢查進口鮮活食物車輛大致相同，包括核對進口文件的資料及對鮮活食物進行實物檢查和採樣工作。

不過，需要留意今次延長只適用於經港珠澳大橋進口香港鮮活食物，經文錦渡口岸運載鮮活食物及活生食用動物到港的通關時間及安排沒有改變。