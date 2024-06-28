灣仔海濱周六日特設水上樂園　玩滑梯瀡落墊濕身　注意海面有垃圾

為慶祝維港海濱發展20周年，發展局和海濱事務委員會舉行灣仔「水上運動及康樂主題區」，活動於明日及後日（29及30日，星期六及日）一連兩日在灣仔海濱舉行。首度設置水上滑梯，讓參加者「瀡」落水上浮墊，然後體驗雙人獨木舟或水上風火輪「轆」過維港。主辦單位今日（28日)舉行水上活動設施預演，一眾舞者和飛躍道（Parkour）好手於灣仔海濱展示水上滑梯、水上風火輪示範表演。



有網民在社交平台Facebook上發佈照片，在舉行活動的灣仔海濱的海面上飄浮大量垃圾，該網民稱照片在周二（25日）拍攝。記者到現場觀察所見，海面上雖未有大量垃圾，但就有一層啡色油污伴隨著小量垃圾，海濱事務委員會主席吳永順回應說：「垃圾喺水上面或者地上面都會有，垃圾係需要去清嘅」；主辦單位回覆指，該水域每星期會清理一次。



發展局和海濱事務委員會舉行灣仔「水上運動及康樂主題區」，活動於明日（29日）開鑼，一連兩日在灣仔海濱舉行。（盧翊銘攝）

為慶祝維港海濱發展20周年，發展局和海濱事務委員會6月展開一系列活動，介紹海濱發展的理念和里程碑，並藉此慶祝香港回歸祖國27周年，在明日起一連兩日，灣仔「水上運動及康樂主題區」變身成夏日海濱水上樂園，設多項打卡水上玩樂設施供市民遊玩。

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「水上運動及康樂主題區」僅限兩日，大會今日舉行水上活動設施預演，演出的舞者和飛躍道（Parkour）好手，示範「瀡」落水上滑梯的水上浮墊，然後體驗雙人獨木舟或水上風火輪「轆」過維港。不過留意海水會「入侵」浮墊，玩家是會濕身。

「水上運動及康樂主題區」大會今日舉行水上活動設施預演，演出的舞者和飛躍道（Parkour）好手，示範「瀡」落水上滑梯的水上浮墊。

預演也有水上風火輪示範，另有直立板SUP和平板賽艇體驗活動，更有2米高的巨型Flamingo海上暢遊體驗及海濱浮島沙發，讓參加者打卡。

對於何文堯成為下任海濱事務委員會主席，吳永順表示對何好有信心。（盧翊銘攝）

日前有網民在社交平台Facebook上發佈照片，顯示在舉行活動的灣仔海濱的海面上飄浮大量垃圾，該網民稱照片在周二（25日）拍攝。記者到現場觀察所見，海面上雖未有大量垃圾，但就有一層啡色油污伴隨著小量垃圾，而在預演開始前，亦見有人在油污處打撈垃圾，但在打撈後仍有油污及垃圾浮在水面。

海濱事務委員會主席吳永順今日出席活動開幕禮時說：「垃圾喺水上面或者地上面都會有，垃圾係需要去清嘅」；主辦單位回覆指，該水域每星期會清理一次。

何文堯為下任海濱事務委員會主席 吳永順：對佢好有信心

政府在26日宣布，特首李家超委任何文堯為海濱事務委員會新任主席，接替在兩日後離任的吳永順。對於何文堯成為下任海濱事務委員會主席，吳永順表示：「對佢（何文堯）好有信心，我哋都一齊共事咗十幾年，相信佢喺方向上都會延續過去海濱事務委員會嘅工作，或者會有新嘅想法，不過呢個就由佢自己講啦。」