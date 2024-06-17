慶維港海濱發展20周年　6.29至6.30變身水上樂園

維港兩岸近年成為文娛康樂的聚集地、為慶祝維港海濱發展20周年，發展局和海濱事務委員會6月展開一系列活動，介紹海濱發展的理念和里程碑，並藉此慶祝香港回歸祖國27周年，6月29及30日一連兩日，灣仔「水上運動及康樂主題區」將變身成夏日海濱水上樂園，設多項打卡水上玩樂設施，與眾同樂。今日起(17日)下午4時起於活動網站接受報名。



為慶祝維港海濱發展20周年，以及香港回歸祖國27周年，在6月29及30日一連兩日，灣仔「水上運動及康樂主題區」將變成夏日海濱水上樂園，設多項水上活動。

灣仔海濱將首度設置水上滑梯，讓參與者「瀡」落水上浮墊，然後體驗雙人獨木舟或水上風火輪「轆」過維港。其他水上活動包括直立板SUP和平板賽艇體驗活動，更有2米高的巨型Flamingo海上暢遊體驗及海濱浮島沙發，讓大家盡情打卡及飽覽維港景致。「玩轉海濱水上派對」今日(17日)下午4時起於活動網站接受報名，名額有限、先到先得。

「玩轉海濱水上派對」

活動日期：6月29及30日（ 6月17日網上報名，25日截止）

活動地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」

位置：灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開

交通：從灣仔會展站A2出口步行約5分鐘；從灣仔渡輪碼頭步行約5分鐘；銅鑼灣港鐵站C出口步行約9分鐘

6.15起「海濱流動展覽車」快閃各區海濱長廊 贈免費禮品食品

另外，由6月15日起連續三個周末，「海濱流動展覽車」將快閃港九新界海濱長廊，介紹海濱發展理念和進程，並以精彩短片展示海濱發展點滴。參觀者更可參與扭蛋問答遊戲和水波畫工作坊，只要在指定時段完成小任務，即可現場獲贈免費雪糕、曲奇或小禮品，6月22日起同場還有維港海景階梯打卡裝置。每日名額或數量有限，先到先得，送完即止。

▼「海濱流動展覽車」時間表▼

