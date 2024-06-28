城巴有工會要求全體加薪6%　另有工會提加兩成表達對薪酬政策不滿

城巴周四日（27日）就薪酬調整與工會展開首次會議，其中匯達交通（城巴）員工協會工會會上指獲悉有個別部門獲加薪約15%，表示公司可與同事分享盈利成果，要求加薪20%；另一工會、城巴有限公司職工會則要求全體加薪6%挽留人才。匯達交通（城巴）員工協會指，有部門全體獲加薪15%，城巴卻未解釋，不滿加薪政策不透明，故提出加20%以示不滿，希望至少要高於公務員加薪幅度、即3%以上。



城巴日前與工會展開首次加薪會議。（資料圖片/盧翊銘攝）

匯達交通（城巴）員工協會表示，昨日與管方召開首次2025年加薪會議，指有個別部門全體加薪約15%，代表公司有盈利，可與所有同事一起分享成果，故提出要求加薪20%。

該工會理事長蔡俊熙回覆查詢指，因得知有負責品質檢測的部門，全體員工被公司轉變職銜，並加薪15%，但城巴未就事件作出解釋，令員工不滿，故工會提出加薪20%，強調明白不可能加20%，只是希望借此表達不滿。

他又引述管方指，城巴承諾即使現時申請加價幅度追不上加薪幅度，仍然會加薪，工會希望有一個合理加幅，例如至少要高於公務員加薪幅度、即3%以上。

工會稱，城巴在會上承諾會加薪，希望有合理加幅，至少要高於3%。（資料圖片）

蔡又說，城巴去年雖指全體加薪4.3%，但部份因評核等原因未加足4.3%，也有不同職位不同時間加薪情況，故已要求城巴公開及透明化評核，以免出現上一年加薪不及4.3%的情況，並強調「大家一家人」，應全體員工劃一加薪日期，並維持最低加薪保障。

另一工會、城巴有限公司職工會則指通關後乘客量上升，城巴虧損已大幅收窄，故要求全體員工加薪6%，維持最低加薪保障。