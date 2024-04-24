外勞｜城巴獲批輸入20內地車長　只准駕非專營線　最快下月底上班

政府去年起推出運輸業輸入勞工計劃，城巴證實，旗下非專營巴士業務已申請計劃下客車行業類別，並獲批准20名外勞車長駕駛非專營巴士路線，當中5名內地車長會陸續抵港並接受本地駕駛考試。



城巴工會批評城巴申請外勞前無諮詢工會，僅昨日（23日）以電話知會已聘外勞，認為極不尊重工會，又強調城巴應先改善本地勞工薪酬福利留住人手、吸引新血，才考慮招聘外勞。



城巴旗下非專營巴士業務獲批輸入20名外勞司機。（城巴圖片）

據了解，城巴獲批准聘請20名外勞司機，首階段5名內地司機料最快下月底可上班，其餘則在今年第三季前陸續上班，負責駕駛非專營路線。

城巴回覆查詢時承認，旗下非專營巴士業務已透過政府輸入勞工計劃，在保障本地勞工優先就業的前提下，試行適度輸入非專營巴士車長。在經過嚴謹遴選程序後，獲批准20名中的首5名來自內地的車長會陸續抵港並準備接受本地駕駛考試。

城巴表示，其非專營巴士業務廣泛，涵蓋巴士租賃、員工接駁車、觀光服務等，內地車長按法例只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，相信輸入外勞司機有助釋放更多本地車長勞動力於專營巴士業務。

城巴旗下非專營巴士業務獲批輸入20名外勞司機。（資料圖片/林靄怡攝）

現時城巴非專營巴士有多條非專營居民巴士路線，以及員工接駁車，包括服務沙田第一城的居民巴士，以及無綫電視員工接駁巴士。

工會批未有諮詢 憂若日後允輸入專營巴士車長 影響本地車長就業

汽車交通運輸總工會城巴分會主任袁裕豪表示，昨日接到城巴電話通知，才得悉公司已申請外勞，批評城巴未有諮詢工會，「覺得好唔尊重，完全冇溝通，點同會員解釋？」

他擔憂，政府批准城巴輸入非專營路線車長，日後若允許輸入專營巴士車長，會影響本地就業，「今次就20個，下次批准輸入專營車長都唔同你講，就好大獲」，強調目前人手雖然緊張，但城巴應提高現有薪酬福利吸納新血、留住人手，才考慮輸入外勞。

根據運輸署資料，首輪小巴及客車司機輸入外勞計劃共批出969個配額，當中7成已向入境處遞交輸入勞工簽證申請，300多名司機已到港進行駕駛訓練及參加駕駛考試，並陸續投入工作。計劃現正開放第二輪申請，周五（26日）截止。