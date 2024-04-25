外勞｜工聯會反對城巴聘內地車長　運輸署：不准駕專營線否則撤回

政府去年起推出運輸業輸入勞工計劃，當局批准城巴從5月開始輸入20名外地勞工，首批5人將陸續抵港，準備接受本港的駕駛考試。汽車交通運輸業總工會今日（25日）舉行記招，反對城巴透過非專營巴士牌照引進外勞。



工會代表憂慮人手不足的問題會惡性循環，並批評資方由幾年前開始，將月薪合約改為時薪制，員工變相僅取得9小時薪金。工會呼籲履行照顧員工的社會責任，以穩定士氣。立法會議員陸頌雄批評當局不重視誠信，會在立法會開展跟進。



城巴同日回應指，過去兩年已為全體員工分別加薪4.5%及4.3%，又指為新入職車長加碼推獎金，月入可高達3萬元。城巴又稱，內地車長按照法例，只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，不涉及近300條專營巴士路線。



運輸署亦回應，城巴除了經營兩個巴士專營權外，同時持有營業證提供非專營巴士服務，包括居民、僱員服務等路線，因此符合資格透過運輸業輸入勞工計劃輸入司機駕駛旗下的非專營巴士路線。署方清晰向城巴表示，輸入司機不可駕駛專營巴士路線，會加強監察，如發現有關公司違規，所獲得的輸入司機批准會被撤銷，隨後兩年內亦不准參與計劃。



4月25日，汽車交通運輸業總工會舉行記招，反對巴士公司透過非專營巴士牌照引進外勞。（工會提供相片）

資方過往數年削減薪酬及福利 員工家庭拮据

汽車交通運輸業總工會副主席兼巴士聯席召集人黎兆聰表示，資方在過往數年削減薪酬及福利，巴士員工的家庭經濟十分拮据，至今仍心有餘悸。同時其他人亦因此不願投身至運輸業，形成人手不足的問題，現時再輸入外勞，最終出現惡性循環。

黎兆聰呼籲，巴士公司向市民提供公共交通服務，不應想方設法壓縮員工的資源，反而應履行照顧員工的社會責任，才可穩定士氣，讓廣大員工安心工作。

2024年4月25日，汽車交通運輸業總工會舉行記招，反對巴士公司透過非專營巴士牌照引進外勞。（工會提供相片）

斥資方月薪改時薪制 「天地更」時薪不足10個鐘

城巴分會主任袁裕豪透露，近兩日接獲不少會員反映，對資方聘用外勞感到失望。他批評，資方由幾年前開始，將月薪合約改為時薪制，相關員工在扣除無薪小休及食飯時間後，每日實際只有6至7小時的工資。

城巴分會副主任梁暖銳繼指，時薪員工更面對「天地更」的困境，即員工的工作時段安排為12小時，惟資方安排無薪食飯時間長達2至3小時，即員工變相僅取得9小時薪金，感覺萬般無奈。

城巴稱，新入職的本地車長月入可達3萬元。（資料圖片／梁鵬威攝）

陸頌雄︰當局不重視誠信 會在立法會跟進

工聯會立法會議員陸頌雄稱，副局長曾信誓旦旦表示外勞政策不涉及巴士資方，形容其言論「尤如兒戲」。他期望當局可擱置影響行業勞工生計的措施，並認為當局缺乏關心行業勞工的觸覺，沒有重視和兌現承諾的誠信，因此會在立法會開展跟進。

城巴︰新入職車長月入3萬元 只為本地人而設

城巴同日回應指，非常重視本地勞動市場，並積極建立多元共融工作環境及僱員福利，吸納各方人才加入。城巴表示過去兩年，為全體員工分別加薪4.5%及4.3%，幅度領先同業，並加碼推出新入職獎金及巴士牌獎金，令新入職車長月入高達3萬元。「此優厚福利是瞄準本地勞動市場而設，未來亦只適用於循本地招聘途徑加入之新成員。」

城巴稱，內地車長不涉及近300條專營巴士路線。（資料圖片／林靄怡攝）

內地車長不涉及近300條專營巴士路線

城巴解釋，月車長短缺為整個運輸業界的共同挑戰，故旗下的非專營巴士業務，透過政府「運輸業輸入勞工計劃（客車行業）」，在保障本地勞工優先就業的前提下，試行適度輸入非專營巴士車長。在經過嚴謹的遴選程序後，獲批准的20人中，有5名內地車長將陸續抵港，並準備接受本地駕駛考試。

城巴又指，非專營巴士業務廣泛，涵蓋巴士租賃、員工接駁車、觀光服務等。內地車長按照法例，只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，不涉及近300條專營巴士路線。城巴相信輸入外勞有助釋放更多本地勞動力於專營巴士，向顧客提供高質素的服務。

運輸署會加強監察 如駕駛專營路線屬違規

運輸署晚上回應，城巴除了經營兩個巴士專營權外，同時持有相關客運營業證提供非專營巴士服務，營運包括居民、僱員服務等路線，符合資格透過運輸業輸入勞工計劃輸入司機駕駛非專營巴士路線。城巴早前申請並獲批輸入20名非專營巴士司機，輸入司機數目符合每位僱主輸入勞工和本地勞工不高於1：2的人手比例。

署方已清晰地向城巴表示，在計劃下輸入的非專營巴士司機，不可擔任計劃外的其他工作，包括不可以駕駛專營巴士路線，運輸署會加強監察，如發現有關公司違規，所獲得的輸入司機批准會被撤銷，而隨後兩年內亦不會獲准參與計劃。

運輸署會詳細及嚴格審視所有申請，以確保每宗申請均符合計劃內的所有要求，包括有否優先聘用本地司機及未能在本港聘得合適司機等情況，最後經考慮跨部門聯絡小組提供的意見後，作出批准或拒絕配額的申請。