城巴推全新簡易報站應用程式　不設廣告並方便長者與傷健人士使用

城巴推出全新簡易版應用程式「城巴易」，按照長者與傷健人士的需要度身訂造，提供城巴及其他專營巴士、專線小巴的路線資訊及實時到站時間。應用程式不設廣告，以最簡便界面，幫助有需要人士掌握出行資訊，推廣社群共融。



城巴的專業技術團隊，深入研究顧客的使用習慣和評價，自家研發「城巴易」應用程式，讓長者和視障人士更容易上手操作。簡易版應用程式不設廣告及擾人的彈出頁面，以簡潔的方式呈現多項關鍵功能，包括路線搜尋、時間表、顧客通告及報失物品等。

用家只需將常用路線及其巴士站加入書籤，每次打開應用程式時，相關實時到站時間更會顯示於首頁，讓坐城巴的體驗更輕鬆。

此外，增設巴士站導航功能，一鍵即可連接至Apple或Google地圖，幫助顧客尋找前往巴士站的最佳路線。

城巴推出全新簡易版應用程式「城巴易」，按照長者與傷健人士的需要度身訂造，提供路線及到站時間。（城巴圖片）

「城巴易」的開發參照最高規格的無障礙指南，支援各智能手機系統的語音助理或旁白模式，特別方便視障人士智慧出行。應用程式的字體更大、畫面對比度更高，並以全新方式展現特大的實時到站時間。

城巴早前舉辦工作坊，讓傷健社群代表率先體驗「城巴易」及了解用家的回饋意見，反應正面，致力於推動無障礙出行。