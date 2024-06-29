還原香港快運葡撻事件　不涉沒收　地勤誤指禁上機後乘客放服務台

網上日前流傳一張IG限時動態截圖，指有香港快運乘客帶葡撻上機時，被地勤沒收及擅自食用。香港快運今日（29日）表示，涉事員工已被相關機場地勤服務商即時解僱。消息人士今日將今次葡撻事件還原，原來涉事外判地勤人員當日並沒有沒收乘客葡撻，而是乘客被告知不允許攜帶外食，將葡撻放在登機閘口服務台。

然而，根據香港快運規定是容許旅客攜帶食物及飲料登機，只是不得在機艙內進食外帶食物及飲料，有關的外判地勤人員告知乘客不允攜帶外食是有誤，擅自食用亦違反「處理乘客遺留食物」正確程序。



截圖可見數名人士的手，打開多盒連鎖快餐店的葡撻，有人掛着員工證。（網上圖片）

地勤服務外判商向所有員工重申正確處理乘客遺留食物程序

香港快運今指，就近日有關機場地勤服務外判商員工嚴重違反處理乘客遺留食物正確程序一事，香港快運首席營運官 Sinead Conroy 表明高度重視，涉事員工已被相關機場地勤服務商即時解僱，並對其所有員工重申正確處理程序。

香港快運又指，絕不容忍任何不符合服務準則的行為，香港快運亦已就此與該服務商檢討現有的員工指引，並要求該公司加強內部培訓，確保為香港快運乘客提供服務的員工，操守表現符合專業標準。

機艙內不得進食外帶食物 香港快運：地勤不會沒收乘客食物

香港快運重申我容許旅客攜帶食物及飲料登機，惟不得在機艙內進食外帶食物及飲料，地勤人員會於登機前提醒旅客相關規定，不會沒收乘客食物。

涉事地勤沒有沒收葡撻 惟誤指不能帶上機

消息稱，涉事外判地勤人員當日沒有沒收乘客葡撻，而是乘客被告知不允許攜帶外食，將葡撻放在登機閘口服務台。然而，根據香港快運規定是容許旅客攜帶食物及飲料登機，只是不得在機艙內進食外帶食物及飲料，有關的外判地勤人員告知乘客不允攜帶外食是有誤，擅自食用亦違反「處理乘客遺留食物」正確程序。