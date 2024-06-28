HK Express外來食物｜項明生：只有香港的廉航特別強調不准機上吃

香港快運（HK Express）確認一名外判員工違反處理遺留食物的正確程序，將會內部處分，事件涉有人沒收乘客試圖帶上機的葡撻及擅自食用。旅遊達人項明生認為除了海關等執法人員外，任何職員無權力沒收乘客的飲品食品，包括手信，他亦形容只有香港的廉航特別強調不准在機上進食外帶食品。旅遊網紅KOL小斯指，多年來未曾見過地勤或空中服務員沒收食物，最多只會作出勸喻，認為今次是個別事件。



懷疑有香港快運的乘客試圖攜帶葡撻上機時，被外判地勤沒收及擅自食用。（網上圖片）

項明生︰職員無權沒收飲品食品

旅遊達人項明生環遊世界多年，曾乘坐各地的航空公司，包括歐洲及日韓的廉航。但他發現只有香港的廉航，會特別向乘客強調不准在機上進食外帶食品，例如香港快運便在廣播中反覆說明。「濟州航空、Peach（樂桃航空）、Ryanair（瑞安航空），都唔會話不准飲食自己嘢。」

項明生認為，乘客需要配合航空公司的相關規定，就如部份餐廳亦不准顧客進食外帶食物。但他強調，除了機場海關等執法人員外，任何航空公司或地勤職員，並無權力檢查乘客的行李，亦無權力沒收飲品食品，包括手信。

如果佢唔准帶食物手信上飛機，咁好多人唔會搭佢航空公司。 旅遊達人項明生

指除了機場海關等執法人員外，任何職員無權力沒收乘客的飲品食品，包括手信。（資料相片）

香港快運的網站表明「旅客不得在機艙內進食外帶食物及飲料」。（香港快運網站截圖）

籲乘客坐廉航前先解決生理需要︰上機瞓覺算喇

項明生續指，曾遇見乘客在飛機上喝奶茶，空中服務員只提醒不准飲食，因此認為事件中的地勤已違規。他並建議乘坐廉航前，先解決生理需要，「勸喻大家搭呢啲航班，上機之前就食飽啲飲飽啲去埋廁所，上機就瞓覺算喇。」

+ 2

小斯︰美國的航空公司不阻乘客攜咖啡上機飲

小斯表示，廉航為了出售飛機餐，因此對乘客進食外帶食品更為緊張，但他出外旅遊多年，亦未曾見過地勤或空中服務員沒收食物。「真係冇見過，通常叫你唔好食，收埋佢就算，唔會成個收走佢，小學生咩？」

不過小斯估計，航空公司規定不准進食外帶食品，或有可能與文化差異有關，例如美國的航空公司職員，便不會阻止乘客「大搖大擺」攜帶星巴克咖啡上機飲用。

國泰允許乘客自攜食物及飲料上機食用，但不會提供翻熱服務。（國泰網站截圖）

外國內陸機容許乘客自攜食物進食︰大家都有呢個習慣

小斯續說，外國內陸班次因航程僅2至3個小時，通常機內不會出售食品飲品，因此容許乘客自攜飲品食品。若以日本為例，大部份乘客會在中途進食便當或飯團等輕食。「大家都係會有呢個習慣，除非佢講到明話唔准食。」

小斯亦分享唯一被阻止進食的經歷，當時他在南韓的內陸機上品嚐泡菜飯團，不久後有空姐轉述其他乘客不滿味道濃烈。他笑說︰「我都估唔到韓國都有呢種投訴，明明佢哋食慣咗呢啲嘢。」