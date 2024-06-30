深中通道｜直通巴設專車搶先登橋　一家八口視體驗或再訪中山

撰文：郭梓謙
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【深中通道／北上消費／七一假期】經7年建成、連接內地深圳市與中山市的深中通道今午（30日）正式通車。有跨境巴士公司就順勢舉辦旅行團「搶頭啖湯」，於觀塘APM商場開出首批直通巴出發到中山。

有隨團市民表示，平日會到深圳消費，今次正好讓一家八口有機會體驗新地方。也有小倆口對大橋感到新奇，希望透過今次先睹為快。

有直通巴司機則指，通車有望減少塞車，而當初試行時，隧道予人感覺亦耳目一新，不過工作量則要視乎公司安排，有待觀察。

直通巴公司永東今日開團前往中山，三架專車共90名市民將可搶先體驗深中通道（廖雁雄攝）

跨境巴士公司永東今午推出的旅行團，安排一行三架以中山為目的地的專車，於下午2時在觀塘APM出發，經深中通道。

一家八口的姚氏一家指，今次趁短假期，加上「新聞係咁報條橋開幕」，就決定三代同堂參與旅行團。被問及深中通道啟用後，會否更常到中山一帶旅遊，姚小姐說要視乎今次體驗，因為一家人經常會到深圳「食吓嘢」，所以會將兩者比較。

港人夫婦搭首航巴士：目標希望食乳鴿

同團的鍾先生、鍾太自下午1時便到巴士站，二人表示對行程充滿期待、「睇吓佢幾快。」夫婦二人又指，抵埗中山才會用膳，已有心水目標希望食乳鴿。鍾太續指，二人較少即日來回，一般是短暫停留兩三日，所以以後行程加快，相信會花更多時間在內地。

同樣作為「旅客」的觀塘區議員吳承華就表示，今次通車縮短深圳、中山車程段，對需要到香港經商的內地旅客，以及旅客規劃行程都有大幫助。惟他強調車程短不會令停留時間長，「交通方便咗，返香港機會更加多咗」，相信有助兩地居民經商往來。

永東往中山直通車費將降10至20元

永東營運副總監謝蔚俊表示，開通後暫定有5條路線會途經深中通道，包括中山、台山、鶴山、新會、肇慶；預料會為公司增多三成客流量。而生意增多的同時，謝蔚俊就透露往中山的票價會下調10至20元。

永東營運副總監謝蔚俊就表示，開通後暫定有5條路線會途經深中通道，包括中山、台山、鶴山、新會、肇慶；而往中山的票價會則下調10至20元。（廖雁雄攝）

司機：五一深圳灣至中山用了4小時

負責駕駛新路線的司機魏生指通車後，由於深中通道來回共8線，有望疏導南沙大橋流量，減少過去中山線的塞車情況。他解釋指，「五一假期」曾試過在中山至深圳灣段塞逾4小時，比平日多近一倍。

試行深中通道，他發現初段隧道內有不少LCD燈配置，與港珠澳大橋等跨境基建不同，予人感覺「耳目一新」，「（隧道）做到好似海底咁樣」，相信乘客會感到新奇。

不過即使通道有望改善行車、縮短車程，但魏生就表示，休息時間確實有增加，但工作量要視乎公司安排，因為公司可能據客流量再加班次，故有待觀察。

同行的立法會議員張欣宇則指，對通道感到好奇，因為「平時技術文件就睇得多」,但今次可以實地體驗。通道啟用後，雖然會增加市民北上出遊選擇，但中山、順德一帶居民亦成為香港的「新客源」，香港與這些地方文化、聯繫亦強，相信日後加強配套、宣傳，相信便可爭取這批旅客到訪香港。

立法會議員張欣宇則指，希望港府加強宣傳，吸引中山、順德一帶居民來港。（廖雁雄攝）
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