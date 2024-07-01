方太高燒求診私院因無私家房遭拒　病人組織倡設平台助患者找醫院

烹飪專家「方太」方任利莎早前因尿道炎引致敗血病入院留醫，其女兒在社交平台撰文，提到曾與母親到一私家醫院求醫，惟該院以病人高燒須入住私家房、然而該院已無私家房為由，表示只能為其母親寫轉介信、或召喚救護車將她送到公立醫院。



私院「拒收」發燒病人，在新冠疫情期間也一度引起關注。有議員指出，個別私家醫院各有感染控制政策，要同時考慮所有病人，倘若一所醫院沒有足夠的人手、設施、或感染控制上未有足夠空間，「夾硬收」病人亦非好事，轉介病人到合適地方求醫是合適做法。



有關注病人權益的組織代表則指，如私院確實因為無房而未能接收病人，難言當中對錯，但建議醫院在與病人及家屬溝通時，須清晰交代接收入院與否、以及當中原因，並提議私院應設立一個平台，當一間私院因爆滿未能接收病人入院，應主動負起「道義責任」，代病人聯絡其他合適的醫院。



方太女兒貼出與媽媽的最新合照，她休養一個月後已恢復精神，就連醫生都說沒想過她復元得這麼快！（facebook@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

早年經常在電視節目「教煮餸」的「方太」方任利莎，五月初因尿道炎引致敗血病入院留醫。她的女兒昨晚（6月30日）在社交平台專頁撰文，提到曾帶母親到一私院求醫，惟該院稱其母高燒須入住私家房、然而院內已無私家房，只能為其母寫轉介信、或召喚救護車將她送到公立醫院。

方太的家人透過文字回覆指，事情已過去，並稱拒收原因簡單，屬醫院政策問題。

社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片／黃浩謙攝）

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，安排高燒病人入住私家房，相信是醫院的感染控制措施，不過，他續指，病人高燒可以有其他原因，不一定因為傳染病，認為相關規定也有可商確之處。

他表示，如私院確實因為無房而未能接收病人，難言當中對錯，又指一些小型私家醫院確實難有空間透過調動病床、改動某些病房或空間，以彈性接收更多高燒病人入院。

彭鴻昌引述，方太的女兒在文中寫道「以為自己在瀏覽旅遊網站預訂酒店」，直指這個比喻其實是現實，然而這現實與大眾期望間有落差，牽涉其中的病人及家屬也難以理解為何醫院不接收病人。

他指出，相信事件中院方與病人及家屬間的溝通有不足，促醫院跟病人及家屬溝通時，須清晰交代接收入院與否、以及當中原因。他也建議，私院應設立一個平台，當一間私院因爆滿未能接收病人入院，應主動負起「道義責任」，代病人聯絡其他適合醫院，避免病人要帶病在身、或其家屬要在擔心病人的同時再自行另覓醫院。

醫療衛生界議員林哲玄。（資料圖片）

醫療衛生界立法會議員林哲玄也表示，如醫院未能接收病人入院，應在短時間內、盡早通知病人。

他續指出，個別私家醫院各有感染控制政策，院方也不止要考慮一個病人，而是要同時考慮所有病人，倘若一間醫院沒有足夠的人手、設施、或感染控制上未有足夠空間，轉介病人到合適的地方求醫是合適做法，並指醫院「夾硬收」病人亦非好事，「唔能夠從一個角度講醫院岩定錯。」