張宇人揚言七一起碼食四餐　幾個鐘就成功「找數」？｜政壇諸事町

香港回歸祖國27周年，逾2,000間食肆推出優惠。自由黨飲食界立法會議員張宇人早前揚言，「我睇見到呢個7.1優惠呢，我都三餐都唔止喇，最起碼我都要食夠四餐。」截至下午4時，他在Facebook表示「我今日找數」，並羅列今日到訪食肆稱「食咗四餐」，又指會繼續努力。



張宇人的豐富早餐。（張宇人Facebook）

張宇人今日第一餐：茶餐廳豐富早餐

張宇人表示，作為「7.1慶回歸七折大優惠活動」發起人，必須食不停，要「找數食足起碼至少四餐」的承諾。有見及此，他今早參加升旗儀式後立即在茶餐廳享受豐富早餐，拉開「找數」的序幕，更表示「未食完的，抖抖先」。

短短數小時已經完成「四餐」

社交平台時隔數小時後，張宇人已經「找咗數」，表示第二餐是「鮮茄焗豬扒飯」，直言十分好食、「食到骨都唔放過」。

不過，細心一看是否完成「找數」任務值得商榷，皆因張宇人的第三餐只是到便利店購買果汁解渴，是否當一餐就見人見智。而張宇人第四餐則是下午茶，到店舖品嘗蛋撻。

無論如何，現在時間尚早，至少還有晚餐等着他。張宇人亦未放棄，揚言：「我會繼續努力的」。