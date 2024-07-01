再迎大熊貓｜命名有嚴格規定　先有「身份證號碼」再改名入族譜

中央將再向香港送贈一對大熊貓，牠們日後的名字備受關注，民建聯早前已建議取名「治治」和「興興」，但該黨港區人大代表陳勇也指，大熊貓命名有權威機制。根據成都大熊貓繁殖基地工作人員透露，目前國際通用的大熊貓族譜是由國際統一編號，每隻熊貓會分副到一個獨一無二的號碼，相當於人類的身份證號碼；而大熊貓的正式名字，基本要求在其名字中體現與其族群的聯系，以便在相關科研過程中追踪、辨識。



一般情況下，當有大熊貓寶寶出生後，飼養員會先為牠取乳名，以作區分；之後，可以透過公開徵集、官方發布、公益冠名及沿用乳名，確定正式名字後更會納入族譜。



大熊貓寶寶的命名大有學問（新華社）

至於飼養員為大熊貓寶寶取乳名，也大致分為四類，若是雙胞胎，會以大、小作區別，以大熊貓晶晶誕下的雄性雙胞胎為例，哥哥的乳名是晶大、弟弟是晶小；又例如大熊貓萌萌生下三胞胎，便會以出時間序取名，萌一、萌二、萌三，這兩種也是最常用的取乳名的方式。此外，也會根據寶寶的身體特點取名，有時更會結合地名；最後則是由工作人員隨機取名。乳名只是小名，能被納入通過的大熊貓族譜的名字，方為大熊貓的正式名字，以大熊貓慶賀的雙胞胎為例，牠們的乳名分別是慶大和慶小，在成為聯合國首對動物形象大使後，牠們被命名為啟啟和點點，納入大熊貓族譜。

「盈盈」（左）和「樂樂」（右）的名字由香港市民選取（海洋公園提供）

港人為第二代大熊貓取名樂樂、盈盈

翻查紀錄，第一代大熊貓「安安、佳佳」來港前已有名字，而2007年到港的「盈盈、樂樂」，牠們來港時只有一組號碼，名字則是來港後才由香港市民投票選出。當時的民政事務局舉辦「大熊貓命名活動」，為雄性大熊貓606和雌性大熊貓610建議一對名字，撇除重複名字後，共收集到6,700對名字。由5人組成的評審團一致選出「樂樂」和「盈盈」。统計顯示，最多人、有超過1,000人提議「樂樂」，綜合參加者和評審團的意見，「樂」是快樂、歡悅、樂觀的意思，貼合雄性大熊貓606活潑可愛的性格。雌性大熊貓的名字有定案後，再在多過150個選配「樂樂」的雌性大熊貓名字中，評審團認為 「盈盈」是最佳配搭，因「盈」是圓滿、豐盈的意思，代表女性獨有的氣質，切合雌性大熊貓610溫柔文靜的美態。