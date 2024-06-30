七一北上｜內地返港高峰料周一出現　可用微信及手機APP查人流

七一「小黃金周」3日假期，明天（1日）結束。運輸署預計陸路口岸有較多旅客回港，乘客候車時間亦會較長，呼籲旅客預留充裕交通時間，呼籲「港車北上」司機透過「香港出行易」，查閱港珠澳大橋交通快拍，及留意「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號。



運輸署預料，明日（1日）將有較多跨境旅客使用陸路口岸回港，呼籲旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間。署方預計返港高峰時間的公共運輸需求較高，乘客候車時間亦會較長。

運輸署指示公共運輸服務營辦商加強服務，應付乘客需求，運輸署緊急交通事故協調中心會繼續監察各陸路口岸的公共運輸服務情況，透過運輸署流動應用程式「香港出行易」，發放最新的交通消息。

港珠澳大橋口岸離境大堂早上人流正常，門外未見「打蛇餅」人龍。（廖雁雄攝）

港珠澳大橋口岸離境大堂早上人流正常，門外未見「打蛇餅」人龍。（廖雁雄攝）

港珠澳大橋端午節本月10日假期結束時，珠海口岸曾經大塞車達4小時。運輸署呼籲「港車北上」司機透過「香港出行易」，查閱港珠澳大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通快拍，以及透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，或前往 https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況，以便及早計劃行程。