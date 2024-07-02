醫管局事故檢討委員會8成員公布　中大醫學院前院長霍泰輝任主席

近日公院接連發生醫療事故，醫衞局早前責成醫管局要成立公立醫院系統管理檢討委員會全面檢討。事隔一周多，醫管局宣布已成立委員會，檢視近期多宗涉及公立醫院運作及設施的事件，並就不同層面進行全面的系統性檢討。



委員會主席為中大醫學院前院長霍泰輝，其在去年亦曾任威院早產嬰亡的醫療事故根源分析委員會主席，此外，病人組織代表社區組織協會幹事彭鴻昌、市建局前行政總監林濬及立法會議員林哲玄亦為委員會成員之一。



醫管局宣布，成立公立醫院系統管理檢討委員會。（資料圖片）

醫管局今日（2日）宣布，成立公立醫院系統管理檢討委員會，檢視近期多宗涉及公立醫院運作及設施的事件，並就不同層面，包括醫管局總辦事處、醫院聯網、醫院、部門及員工的管治、考核、問責、運作、風險控制及合規性進行全面的系統性檢討。

委員會表示，將會就以下幾個與質素和病人安全有關的範疇展開工，包括（1）臨床指引和機構程序的績效及合規性監察機制；（2）內部風險控制系統，包括在不同層面識別、評估和緩解風險；（3）反映績效、合規性和風險控制的管理層問責和員工評核機制；及（4）事故應對，包括溝通和公布的安排。

委員會主席為中大醫學院前院長霍泰輝，其在去年亦曾任威院早產嬰亡的醫療事故根源分析委員會主席，此外，病人組織代表社區組織協會幹事彭鴻昌、市建局行政總監林濬及立法會議員林哲玄亦為委員會成員之一。

主席



霍泰輝教授

成員



馮玉娟

賴福明醫生

林濬

林哲玄醫生

雷操奭醫生

雷兆輝醫生

彭鴻昌

醫管局表示，期望委員會能全面檢視公立醫院的系統性問題，以提升醫療質素和病人安全。醫管局成立檢討委員會體現了本局對於持續改善公營醫療體系的承諾，委員會將於三個月內向醫管局大會提出改善建議，確保公立醫院為市民提供優質的醫療服務。