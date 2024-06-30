急症室收費｜盧寵茂：仙女散花咁散出去　所有人去公院好浪費

醫務衞生局正檢視公營醫療服務收費，包括研究調整公立醫院急症室收費水平。醫務衞生局局長盧寵茂今早（30日）在電台節目被問到會否擔心遇民意反彈，最終如垃圾徵費一樣下場，原意雖好卻無法推行，他回應指：「希望大家唔好同垃圾徵費去比較，因為每項政策有佢唔同嘅地方。」



他續稱在調整費用上明白大眾，但也指出資源有限，「如果好似仙女散花咁散晒出去，所有人都話佢有權去用公營系統，其實好浪費。」認為有需要思考如何更好利用資源。



就長者醫療券可在大灣區應用，盧寵茂指，因涉及私營機構，仍需時間討論收費，有信心所有新增機構，包括這兩間牙科診所均可於今年第三季提供服務。他又指，當試點計劃推行約一年，便會進行檢討，屆時會考慮再增加試點，「目標當然係大灣區九個城市全覆蓋」。



1月17日立法會會議。（梁鵬威攝）

醫務衞生局正檢視公營醫療服務收費，醫務衞生局局長盧寵茂接受無綫電視《講清講楚》訪問，被被問到會否擔心相關調整會遇民意反彈，最終如垃圾徵費一樣，原意雖好卻無法推行。

籲公眾勿與垃圾徵費並論

他回應：「希望大家唔好同垃圾徵費去比較，因為每項政策有佢唔同嘅地方。」又指垃圾徵費在操作上較複雜，即使大眾似乎都認同政策原意，但對如何處理垃圾仍有很大反對。

他續稱，在調整費用上也明白大眾，但也指出資源有限，「如果好似仙女散花咁散晒出去，所有人都話佢有權去用公營系統，其實好浪費。」他強調，公營系統想最幫的是貧困、急症、重症的病人，又提到現時每年有近130萬急症室診症屬第四、第五類，涉及20多億元的資助成本，「係咪可以好好地利用資源呢?」

問到會否短中長期推行調整，有利市民適應，他則表示：「我會話我哋所有嘢都係循序漸進，我強調唔係單純加，係有加有減。」而今年底提出相關建議的目標仍維持不變。

醫務衞生局正檢視公營醫療服務收費，包括研究調整公立醫院急症室收費水平。（資料圖片）

長者醫療券納內地牙科 爭取今年第三季提供服務

政府今年2月公布將七間位於大灣區的醫療機構納入長者醫療券大灣區試點計劃，其中五間提供綜合服務、兩間提供牙科服務。上述七間機構原訂今年第三季陸續開展服務，但其中位於廣州的中山大學附屬第一醫院提早6月開始收症。

被問到為何兩間提供牙科服務的機構未能提早收症，盧寵茂解釋，因涉及私營機構，仍需要時間討論收費，希望爭取到最理想的收費，有信心所有新增機構，包括這兩間牙科診所也可在今年第三季提供服務。他又指，當試點計劃推行約一年，便會進行檢討，也會考慮再增加試點，「目標當然係大灣區九個城市全覆蓋」。

至於向大灣區醫療機構採購服務，他指過程要小心去做，要考慮質量安全、整個流程、電腦對接、財務安排等多方面問題，要訂立新機制處理，目前與深圳方面，特別是港大深圳醫院正在研究。他指，有些項目已籌備到最後階段、將會推出，並強調想市民有更多選擇，「我哋唔會話以後有病，唔好香港睇，全部走晒去大灣區其他城市，呢個唔係負責政府應該做，我哋會總體做好。」

盧寵茂表示，大灣區醫療機構採購服務有些項目已籌備到最後階段，將會推出。（資料圖片/盧翊銘攝）

就慢性病共同治理先導計劃，盧寵茂指，計劃正值第一階段，已有2.3萬人進行檢查，發現9000人有糖尿、高血糖、高血壓的問題，證明計劃重要，又指慢性病還有很多種，例如高血脂，甚或癌症也開始變成一種慢性病，未來會適時擴展計劃。

在控煙方面，能否於明年將吸煙率降至7.8%，他表示：「如果連吸煙都控制唔到，我哋走去講慢病、講基層治療，其實係有少少本末倒置。」又指目標非他上任時訂，而是在2018年宣布，且目標是因應世衞提出以2010年吸煙率床基數、於15年內減少30%訂立，「得唔得都要嘗試。」