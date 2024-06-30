公院事故頻生　盧寵茂稱上任初期　已有意為醫管局「驗身」

公立醫院近期接連發生多宗事故，伊利沙伯醫院插錯喉、廣華醫院停電等。醫務衞生局要求醫管局全面檢討，於3個月內提交報告。醫務衞生局局長盧寵茂今日（30日）在電視節目指，早在疫情時，醫療系統受很大衝擊，已想醫管局進行檢討，惟新一屆政府上任後對醫療有很多新措施，未及開展，今次是乘着大眾有所關注，便由醫管局自行先進行檢討。



提到有醫護或認為根本問題在於人手不足，盧寵茂指，人手肯定是其中一個因素，但非唯一因素，「人手係要解決嘅問題，但係我哋唔可以閉上眼就講人手係唯一問題，就唔會有其他結構性問題、系統問題、流程上出現問題、甚至係個人嘅問題。」



醫務衞生局局長盧寵茂今日（30日）在電台節目指，早在疫情時，醫療系統受很大衝擊，已想醫管局進行檢討。（資料圖片／黃浩謙攝）

盧寵茂接受無綫節目《講清講楚》訪問，對於醫務衞生局要求醫管局全面檢討，被問到是否已留意到涉及結構性問題，以致罕有地發出嚴厲聲明，盧寵茂回應指，發聲明一事並不罕有，且亦非嚴厲，但表明關注事件。

指接連醫療事故已非單一問題

他續指，醫療事故一件都嫌多，同意近來發生的醫療事故較多，雖然每宗事故有其調查，但認為近來看到的非單一問題，而是涉及不同問題，希望找第三方專家加入，由醫管局組成的委員會先進行檢討，提交報告，當局此後會再決定怎樣檢視醫管局的管治。

近期公立醫院發生多宗有關病人護理程序以及醫院設備運作的事故，政府責成醫管局進行檢討，3個月內提交報告。（資料圖片）

盧：一直想醫管局有定期「身體檢查」

問到檢討是因應事故愈來愈多而要求、還是「定期身體檢查」，盧寵茂指醫管局作為大型機構，應該定期有「身體檢查」，又指醫管局每季公布的事故數字並無明顯分別。

不過，他說理解到大眾感覺上最近發生較多事故，而醫管局自1990年運作至今30多年，加上新冠疫情，他自上任後已一直想做這件事，但礙於新一屆政府對醫療有很多新措施，未及開展，今次是乘着大眾有所關注，便由醫管局自行先進行檢討。

醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

「人手肯定是其中一個因素，但一定不是唯一因素」

提到想醫管局進行檢討的想法，他回應指最初有想醫管局「驗下身」的想法，是始於新冠疫情，形容當時是「百年一遇」的世紀疫症，醫療系統受很大衝擊，「遇到問題就會諗點樣可以做好啲。」

問到有醫護或認為根本問題在於人手不足，會否擔心未解決人手問題時進行檢討會影響士氣，盧寵茂指，人手肯定是其中一個因素，但一定不是唯一因素，「人手係要解決嘅問題，但係我哋唔可以閉上眼就講人手係唯一問題，就唔會有其他結構性問題、系統問題、流程上出現問題、甚至係個人嘅問題。」

不欲見到「多做多錯、少做少錯、唔做唔錯」

他又回應市民關注醫療事故中對醫護的處分，指醫管局人事方面有一定機制，務求對員工公平，遇上事故也要作出合理判斷，除非員工是刻意做出某些行為，表明並不認同一旦出現不良後果，就要將醫護停職、解僱，認為這種做法無助持續進步，更也有機會導致「多做多錯、少做少錯、唔做唔錯」。