仁濟縫針事故｜女童仍危殆　高拔陞致歉　調查委員會不選局內人

公立醫院接連發生醫療事故，醫管局將成立調查委員會進行系統性調查，強調人選必須與醫管局無任何連繫，要具獨立性，不會選取局內人，公布人選後會在三個月內提交相關報告。



就仁濟醫院4歲女童在縫針時心臟驟停，至今仍然危殆，醫管局行政總裁高拔陞表示，對事件感到非常難過，他代表醫管局向病人、家屬及社會，致以最深切的歉意，醫療團隊會全力跟進情況，提供協助。



黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

上月一名4歲女童在家中跌倒，後腦有傷及發燒被送往仁濟醫院，但縫針時突然心臟驟停，情況依然危殆。醫管局行政總裁高拔陞表示，「我們對這個事件感到非常難過。雖然我們知道現在警方正調查事件，但我們希望就這事件，代表醫管局向病人、家屬及社會，致以最深切的歉意。」

他表示，醫療團隊會繼續密切跟進情況，全力支援及提供可行協助。

就廣華醫院手術室出現電力故障一事，高拔陞指，所有手術室目前已恢復電力，亦已去信相關承辦商要求詳細調查事件，如有需要亦會按照合約條款向承辦商嚴肅追究責任。雖然電力故障期間有一名病人需要轉換到另一所手術室，但醫療人士順利進行手術，目前病人已逐漸康復。

至於伊利沙伯醫院一名61歲病人被插錯鼻胃喉事件，高拔陞表示，該病人目前仍在深切治療部，醫療團隊會密切留意病人情況並提供適當治療。他稱，除了成立調查委員會外，亦會提醒同事不論在跟隨指引或監督上，都需要小心處理，以確保病人安全。

醫管局行政總裁高拔陞就仁濟醫院4歲女童心臟驟停事故向女童、家屬及社會致歉，醫療團隊亦會密切關注其情況。（梁鵬威攝）

就以上多宗醫療事故，高拔陞指，醫管局會成立調查委員會，並就局內系統性問題進行檢討，醫管局會全力配合委員會調查，包括提供相關資料及安排委員會成員，協助他們從不同方面檢視管局的情況。檢視工作亦包含檢視醫療程序的監察機制、員工考核、不同管理層的問責、風險管理、硬件問題、事故應變及溝通，希望能從系統性的角度了解整體情況。

范鴻齢強調調查委員會人選並非局內人，必須要與醫管局無任何連繫，而且要具獨立性，即指需在醫療行業上有專業的地位並受人尊重，他稱目前已找到人選，但仍在等待回覆。（梁鵬威攝）

調查委員會人選方面，醫管局一直被市民垢病選取內部人士作為委員會成員，無法真正檢討醫管局問題。

醫管局主席范鴻齢強調，委員會人選並非局內人，必須要與醫管局無任何連繫，而且要具獨立性，即指需在醫療行業上有專業的地位並受人尊重，目前已找到人選，但仍在等待回覆。

范指出，調查委員會會有5至7人，當中會有一名主席，在確認人選後會公開，並在三個月內提交調查報告。