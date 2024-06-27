搶人才｜醫管局范鴻齢︰醫生流失率趨穩　下半年到星馬辦招聘活動

醫管局今（27日）就人手流失及聘請人才事項作交代。截至四月底，醫生流失率在過去12個月維持在5.1%，護士的流失率在同期則錄得8.2%，比今年一月輕微回落0.4個百分點。醫管局主席范鴻齢表示，會大規模聘請海外醫療人才，目前已在英國、澳洲等地進行招聘。



6月27日，醫管局大會舉行會議，並在結束後會晤傳媒。（梁鵬威攝）

醫生及護士流失率有改善 期望非本地培訓醫生有增長

醫管局主席范鴻齢指，截至四月底，醫生流失率漸趨穩定，並在過去12個月錄得8.2%，共有353名全職醫生離職，同期已聘請601名全職醫生，醫管局現有6，780名全職醫生。至於護士，失率達8.2%，比今年一月份稍微下降0.4個百分點，在過去12個月共有2,215名全職護士離職，並已聘請2531名全職護士，醫管局現有28,674 名全職護士。

另外截至五月底，有144名非本地培訓醫生已在醫管局開始工作，並預計到年底會增長至250名。

醫管局主席范鴻齢公布，醫管局準備在下半年到新加坡及馬來西亞等地舉辦招聘活動。（梁鵬威攝）

期望吸入大量海外及內地醫療人才

范鴻齢表示，醫管局在去年已前往英國及澳洲招聘海外醫生，成績非常理想，因此在今年4月再接再厲，前往倫敦及曼徹斯特再次招聘人才。他指，醫管局準備在今年下半年到新加坡及馬來西亞等地舉辦招聘活動，並在護士註冊條例通過後，大規模招聘海外護士為醫管局及市民服務。

提及環球人才匯聚計劃，范鴻齢指反應良好，目前已有5名醫生在醫管局工作，同時亦有超過30名人士報名參加，並相信人數會一直增加。

內地招聘方面，范鴻齢稱，醫管局與廣東省合作舉辦的第二期大灣區人才交流計劃有不錯的進展，現已有約100名護士及2名眼科醫生在醫管局開啟工作，並預計在本年第三、四季會有超過20名大灣區醫生參與計劃，比第一期增長一倍。他後稱大灣區醫生與本港醫生相處融洽，配合得非常好。