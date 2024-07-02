中環蘇豪區法籍女被車撞斃　菲傭所駕車輛疑溜後　否認危駕受審

菲傭在中環蘇豪區駕駛私家車接載僱主，但車輛疑因尚未停定高速從滑下斜路，導致1名法籍女途人死亡，另有7人受傷。菲傭被控危險駕駛導致他人死亡，她否認指控，案件今（2日）於荃灣法院（暫代區院）開審。庭上播放相關片段，顯示當日菲傭下車後，車子即開始溜後，她被車門撞到地上後，曾一度站起來試圖追回車子。



菲籍被告Magsino Reshielle Lagurin（47歲），被控於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界，在道路上危險駕駛私家車引致Elodie Ma死亡。

中環一輛私家車在斜路溜後撞倒8名途人。（陳浩然攝）

私家車車尾撞凹，有雜物夾在牆身與車尾之間。（陳傲淇攝）

涉事私家車車輪下夾有一隻鞋。（陳傲淇攝）

駕駛私家車的外傭協助調查，她其後被帶上警車。（陳浩然攝）

傷者送院。（陳浩然攝）

傷者送院。（陳浩然攝）

被告當日駕車接戴其僱主

控辯雙方承認事實指，被告為家庭傭工，2013年在港考取，案發時已有9年駕駛經驗。被告的僱主為涉案私家車的登記車主。案發當晚天氣良好，路面乾爽，被告駕駛涉案私家車，僱主為車上唯一乘客。

女事主被撞至頭顱骨折顱內出血

承認事實續指，女事主當時原本站在一間餐廳外，因肇事車輛衝下而被捲入車底，延至案發翌日傷重不治。她全身多處有傷，包括頭顱骨折及顱內出血。其他傷者的受傷原因，包括躲避私家車、被私家車撞開的欄杆擊中等，部份人當時正站在樓梯上聊天。警方接報到場，被告承認自己是私家車司機，當場被捕。

被告曾嘗試追回車輛

庭上播放數段附近商舖閉路電視、的士行車攝錄儀等片段，顯示案發時坐在私家車副駕駛座的乘客首先下車，接著被告亦跨出私家車，車子隨即開始溜後，被告在打開的車門撞倒地上，其後站起來一度嘗試追回車輛。

案件編號：DCCC 111/2023

車cam 拍到意外一刻。(詳看下圖)