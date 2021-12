中環車禍｜27歲法籍女死者任朱古力銷售經理　街坊獻花　男友悼念

上周五(10日)中環卑利街發生嚴重車禍,一輛私家車在斜路溜後撞傷8人,其中27歲法籍華裔女子Elodie Ma留醫一日後傷重不治。據悉Elodie生前任職一間法國朱古力公司亞太銷售經理,來港工作4年,不幸飛來橫禍,香消玉殞。不少街坊今日(13日)在車禍現場擺放花束及女死者的遺照,傷心悼念。



+ 5

27歲的法國籍女死者Elodie Ma,姓馬,暱稱阿敏,生前任職法國一間朱古力公司的亞太區銷售經理,日常駐港工作。據知,在法國長大及讀書的她,2015年曾在南韓首爾生活過,2017年3月來港工作,先後於一間國際貿易公司及一間食品公司任職,分別擔任網絡營銷和產品開發的實習生,以及糕點部銷售主管等。至 2019年7月她轉職到一間法國朱古力公司任銷售經理,至今已2年多。

Elodie樣子甜美,是朋友心目中的甜心朱古力,人緣極佳,記者今日到現場了解,發現現場石壆擺放有女死者的照片及大批花束,照片下寫有大家懷念Elodie的語句:「希望天上的朱古力大師聽命於你,我們懷念你Elodie」。

死者fb上載不少在港生活的相片。

另有花束寫有字條,指與死者素未謀面,意外當時是首次亦是最後一次見到死者,希望她安息。現場所見最少有10束鮮花,至今日傍晚時分,一對外籍男女到場獻花後,默然離開。

男友網上深情悼念

Elodie的facebook上載不少香港風景,包括維港夜景、電車及海灘,自從噩耗傳出後,其朋友紛紛在fb留言:「R.I.P.(一路好走)」。Elodie在港有一名法國男友,今(13日)傍晚男友將fb的大頭相改為與Elodie行山相,相中兩人對着鏡頭淺笑,背後是青山綠水,相當溫馨,並深情地寫上:「My whole world My life My love(我的整個世界 我的生活 我的愛)」。

Elodie法國男友將fb大頭改與Elodie行山相,並寫下深情字句。

▼▼案發後多名傷者送院▼▼

+ 4

車禍共造成一成七傷,除了女死者,另一名31歲法國籍女傷者獲送院後亦一度危殆,幸她的情況已轉為嚴重。涉嫌與案有關的44歲菲律賓籍女子,被控一項危險駕駛引致他人死亡罪,案件今日在東區法院提堂,被告暫時毋須答辯,案件押後至明年4月7日再提訊,以讓警方作進一步調查,及等待死者的死亡報告,及交通意外重組等,女被告獲淮以1萬元保釋候訊。

▼▼CCTV直擊私家車斜路溜後▼▼