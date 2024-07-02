47人案．求情｜鄭達鴻徐子見楊雪盈均稱屬最輕類別　鄭已脫離政治

民主派初選案，45人認罪或經審訊後被裁定罪成。參加港島區初選的6名被告，今（2日）下午繼續在西九龍法院（暫代高等法院）進行求情。鄭達鴻、徐子見和楊雪盈均指，他們在案中角色輕微，只屬《國安法》第22條刑罰三級制中的最輕類別。其中鄭的代表律師指，當時誤以為沒有違法，只是跟從公民黨領導層的立場。他報名參加立會選舉被取消參選資格後，已沒有再繼續參與其中，其後更不再接觸政治。



案件明續，並將有彭卓棋的代表大律師進行替他求情。



6名曾參與港島區初選的被告。

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第二批求情的6名被告，包括經審訊被定罪的：鄭達鴻（35歲）、楊雪盈（37歲）彭卓棋（29歲），及早前認罪的：袁嘉蔚（30歲）、梁晃維（26歲）和徐子見（56歲）。

鄭達鴻

鄭達鴻稱，他被取消參選資格後，已不再接觸政治。(資料圖片)

鄭只是跟黨領導立場

代表鄭達鴻的資深大律師潘熙求情時指，鄭當時希望成為立法會議員，以改善市民的生活。同時，《國安法》是新的法例，黨內的資深大律師、大律師，以及戴耀廷均指初選沒有違法，再加上鄭有研究相關法例，亦得出相類的看法，他誤以為沒有違法。潘指，鄭在案中角色相對輕微，只是跟從公民黨領導層的立場。潘認為，鄭屬《國安法》第22條刑罰三級制中的第三類別「其他參加者」，法庭對鄭採納的量刑起點，不應多於三年。

被取消參與資格後已不再接觸政治

潘續指，鄭報名參加立會選舉被取消參選資格後，已沒有再繼續參與，也沒有提出其「Plan B」替補人選。此外，鄭不但辭去區議員的職務，更不再接觸政治。

徐子見

徐子見稱他從不屬任何政黨，亦從未發表激進政見。（江智騫攝/資料圖片）

從未發表激進言論 還柙期間喪父

被告徐子見的代表大律師黃雅斌指，徐於2015年開始參政，一直不屬任何政黨，從未發表激進的政見。 徐在案中的參與，應屬《國安法》第22條刑罰三級制中的第三類別「其他參加者」。徐在求情信稱願付上刑負，並向受影響的人致歉。辯方亦透露，徐子見還押期間，父親去世，而徐亦有長期皮膚病患，令他感痛楚。

楊雪盈

被告楊雪盈稱她的參選初心，只是想把保育動物等議題帶入議會。(資料圖片/廖雁雄攝)

想把保育動物權益等議題帶入立法會

代表楊雪盈的大律師張耀良則稱，楊在案中的角色輕微，認為她屬《國安法》第22條刑罰三級制中的最輕類別。張呈上32封求情信，稱讚她在文化藝術、保育和動物權益等各方面的貢獻。張又讀出楊親撰的求情信，她在信中提及參加初選的「初心」，是把該些議題帶入立法會，最終誤墮法網。法官陳慶偉指，楊在信中只表示就發生的事道歉，非就自己的行為道歉。法官陳仲衡則指，楊稱自己無意傷害國家，法庭不會接納其說法。

已求情的7名被告

1名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022