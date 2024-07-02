47人案．求情｜袁嘉蔚稱已改變並結婚　望能盡快出獄過新生活

民主派初選案，45人認罪或經審訊後被裁定罪成。繼上周戴耀廷等5名被指初選組織者求情後，曾參與港島區初選的6人，今（2日）起在西九龍法院（暫代高等法院）作求情，預料需時兩天。早已認罪的袁嘉蔚求情指，本案謀劃時間短，而且有很多漏洞，注定它會失敗，對危害國安的風險低。辯方又透露，袁早前已在獄中結婚，又指袁在還柙期間已改變，不會再重犯，她只希望能盡快出獄，開始新生活。



袁嘉蔚開審前已認罪，她求情時稱，還柙期間已改變並已結婚，不會再重犯。（資料圖片）

除袁嘉蔚外另5名曾參與港島區初選的被告。

第二批共6名求情的被告，包括已認罪的袁嘉蔚（30歲）、梁晃維（26歲）和徐子見（56歲），並經審訊被裁定罪成：鄭達鴻（35歲）、楊雪盈（37歲）和彭卓棋（29歲）。各人出庭時表現輕鬆，向旁聽人士揮手，其中還押多年的徐子見做手勢和他人溝通。

計劃注定失敗 危害國安風險少

代表袁嘉蔚的資深大律師祁志求情指，案中有很多不確定的地方，本案的謀劃注定失敗。該計劃有很多漏洞，需經過兩次選舉，當中涉及功能組別議員，以及如何約束當選的議員實行謀劃。惟法官陳慶偉認為，戴耀廷相信其謀劃會成功，祁志回應稱，袁的判刑不應以戴的想法為基礎，強調本案危害國安的真正風險少。

袁嘉蔚2020年參與初選時，曾與黃之鋒一同擺街站宣傳。(資料圖片)

謀劃不足一個月選舉亦因疫情押後

祁志續指，涉案的謀劃不足1個月，有被告報名參選後，政府曾取消其參選資格，原定的立法會選舉亦因疫情而押後。法官陳慶偉提及，本案謀劃有替補機制，有「Plan B」人選替補被取消資格的人，祁志回應指，「Plan B」也可被取消參選資格，顯示該謀劃的幼稚。

已結婚望可出獄過新生活

祁志續指，袁在城大畢業，其後服務社區，參選區議會。她還押期間已改變，不會重犯。祁志又透露，袁早前在獄中結婚，望可盡快出獄，開始新生活。

5名初選組織者早前的求情概要：

1名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022