風在嘯，雪正飄，本應旭日下花叢群舞、寒冬時石縫棲息的蝴蝶，為何要風嘯聲舖雪路時獨舞？香港紅十字會醫院學校歐同學贈予醫院管理局的水彩畫，可能內藏答案。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



歐同學畫作—大家欣賞細緻淡雅作品，用色構圖予人風雪中寧謐感覺。撐住雪中堅毅孤蝶的油燈，正象徵了家人、醫護人員、老師和朋友與你常在？

歐同學因白血病住院，久違了課室内的氣味和體溫。靠著紅十字會老師，初次接觸水彩畫，心靈手巧的她一試便愛上，住院期間，以畫寄情。畫中油燈雪夜為蝴蝶送暖，更供地棲息。平常脆弱柔善的孤蝶在風雪中仍顯得淡定優雅，可知有多難？

因病住院猶如受風雪所困，病痛已難熬，更要憂病情好壞、捱針藥手術；陌生恐懼、憂愁埋怨、失望自責、五味雜陳，卻又不懂言喻；還要苦惱學習中斷、復課無期；離開家人、同學疏遠，更是難免孤單；是故住院兒童憂慮普遍，外地研究更提出當中三成的情緒可以深受困擾。

香港紅十字會醫院學校成立七十年至今設立了26所醫院學校。百多位教職員將課室遷移到病房，保障學童不因病綴學。他們慈愛滿懷，多技在身，應學童所需所慮，靈活小班教學，由語言到藝術一科不漏，兼顧家訪教學，並肩跨過身體和環境的藩籬，助視野跳越屏障赴遠方。即使疫情嚴峻，老師仍如醫護人員般堅守崗位，做到醫院無處不學習，風雨不改。

香港紅十字會醫院學校七十年校慶以「春風化雨七十載，燃亮生命傳承愛 」爲題，七十年來，化雨春風繼續吹，煥發的光與熱傳遍醫院。

何解醫病仍要學習？上課實效豈止便利出院復課趕進度！自入院首天，見不到同學，沒有時間表，生活常規無存，這世界又像突然停頓了，難免困惑。醫病總是全日制、沒有小息，難免茫然。研究確認，住院學習能轉化成定心活動，改善情緒韌性，中和生病源於自己犯錯受罰的想法，注入參與治療動力，壯大自信心和增添康復盼望。如此一來，可以學習療癒兩相安。

回顧醫護人員與社、教、靈合作夥伴幾十年長途賽上一直「義」人三足般齊步走，無所謂主辦單位和作客隊伍之別，落場後都已等如置身主場，定比全力以赴，而背後只有一種「醫」運精神—就是張燈為病人集光、集熱，幫病人全家取勝。

從蝴蝶視角看，晴天不常，但蝴蝶夢裡醒來，記不起怎捱過每段路的話，也得謹記—愁和哀、風與霜，不會天天都探訪；送暖油燈將與你常在。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

