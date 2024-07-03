黃大仙停電｜政府倡向受影響者派「心意券」　相信中電會慎重考慮

近期本港發生多宗停電和電壓驟降事故，環境及生態局回覆議員質詢時表示，早前6月13日與中電總裁會面，有就黃大仙停電事宜建議中電仿效2022年時、元朗電纜橋起火事件而導致的停電向受影響住宅客戶派發「心意券」，並指「我們相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。」



此外，機電署亦正籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」，機電署署長會邀請本地專家學者參與督導小組,監督獨立顧問的工作及就報告給予意見，而督導小組的第一次會議暫定於下月舉行。



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上月12日，中電位於黃大仙區有兩條1.1萬伏環型電路的地下電纜、先後發生故障，引致區內約2250戶停戶停電，機電署已要求中電盡快查明事故和成因、四星期內、即今月10日或以前提交詳細報告。而環境及生態局局長謝展寰在事故翌日、隨即會見中電總裁羅嘉進。環境及生態局今在回覆議員質詢時透過，該會面中，建議了中電參考前年6月元朗電纜橋起火事件而導致的停電後，向受影響住宅客戶派發「心意券」，「我們相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。」

就近期本港發生多宗停電和電壓驟降事故，機電署與中電成立「檢視中電供電系統特別工作組」跟進。環境局透露，工作組已開展工作，機電署現正跟進招聘獨立顧問，以期在12個月內完成檢討工作並提交報告。

▼6月12日 黃大仙停電▼



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此外，機電署亦正籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」，機電署署長會邀請本地專家學者參與督導小組，監督獨立顧問的工作及就報告給予意見，而督導小組的第一次會議暫定於八月舉行。至於環境局向中電提出，就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，納入《管制計劃協議》，局方指，由於按照《協議》，任何條款更改都需要政府和中電雙方同意方能實行，中電還在考慮政府提出的方案。