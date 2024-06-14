黃大仙停電｜劉國勳倡政府調低懲罰門檻　無補償恐中電難交代

黃大仙周三（12日）因一電纜故障發生停電，影響區內多幢大廈，涉約2,250戶。政府要求中電盡快查明成因，並在4星期內提交詳細報告。



立法會環境事務委員會主席劉國勳今日（14日）表示，政府與兩電去年11月就大型供電中斷事故，加入的新懲罰門檻過高，建議當局再作檢討；又指今次市民若無補償，恐怕中電難與公眾交代，中電也不應抱「唔駛罰錢就不了了之」的心態。



立法會環境事務委員會主席劉國勳建議，當局應再檢討懲電力公司停電的懲罰門檻與罰則。（資料圖片／夏家朗攝）

倡向受影響居民派心意卷補償

劉國勳於港台《千禧年代》指，今次事件影響2千多戶，時間橫跨4個多小時，形容這類停電事件「接二連三」發生，已打擊市民對供電穩定的信心，故政府今次出手較重，欲徹底檢視整個制度以解決問題，包括從多次事故中，到底是出於系統性問題、設施老化，抑或人手管理制度等引致。

劉國勳續建議，兩電去年11月與港府協議，在大型供電中斷事故加入的新懲罰機制再作檢討，他解釋說，「前幾單（停電）大家都覺得外力，就輕視咗問題」，但全港現時只有兩電（中電、港燈）設「准許回報」機制，現行懲罰門檻卻過高，以中電為例，其供電中斷時數達到1,500萬分鐘才會被罰；按今次事件計算，最少要7至8萬戶受影響，相當於半個黃大仙區停電罰則方生效。他認為政府要就此追加罰則，中電一方亦應仿傚前年天水圍停電，向受影響居民發放心意卷作補償。

事發後，中電人員到場搶修。（梁偉權攝）

他認為，上次增加大型停電事故補償，政府與電力公司都要明白，不只影響市民對供電穩定信心，也對電力公司本身建立多年的形象受損，「電力公司真係要虛心，唔駛罰錢就不了了之」。

現崇山有兩座大廈停電。（讀者提供）

黃大仙區議員楊諾軒於同一節目表示，當晚8點左右已收到街坊反映停電，並有到受影響大廈視察，而民政處、中電代表與關愛隊都有到場，並協助居民。其中受影響的美德樓因有後備電電梯可提供有限服務，故有居民選擇返回住所休息。

黃大仙中心受停電影響，場內漆黑一片。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山 fb / Tommy Choi）