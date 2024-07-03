私院收症｜非全部發燒病人要隔離　私家醫院聯會指視乎傳播機會

烹飪專家「方太」方任利莎早前因尿道炎引致敗血病入院留醫，其女兒在社交平台撰文，提到曾與母親到兩私家醫院求醫，惟兩院都以無病房為由拒絕，當中其中一間提到病人高燒須入住私家房、然而該院已無私家房。



記者以病人家屬身份，向13間私家醫院查詢其入院政策，當中大部分醫院均指需要交由醫生決定是否要入住私家房；亦有醫院提到如未知發燒原因，需要入住隔離病房或單人房。香港私家醫院聯會主席何兆煒指出，發燒非唯一指標，醫生主要是視乎其病會否有傳播機會而決定需否入住隔離病房及單人房，以免其感染其他病人。



香港私家醫院聯會主席何兆煒。（資料圖片／余俊亮攝）

方任利莎出現發燒及嘔吐病徵後去兩私家醫院求醫，惟都以無病房為由拒絕，當中其中一間提到病人高燒須入住私家房、然而該院已無私家房。新冠肺炎期間，部分私院亦曾拒收發燒病人，到底事件是否代表相關情況仍持續？

記者以病人家屬身份，向13間私家醫院查詢其入院政策，當中除了寶血醫院電話錄音指因線路繁忙未能回覆外，其他的醫院入院部門職員均指需交由醫生決定是否有需要入院，但指不會拒收，又指如醫生認為有傳播機會可能要入住獨立房。

明德國際醫院及播道醫院在回覆查詢時則特別提到，如有發燒而又未知原因，一定入住私家房或隔離病房。不過，亦非所有醫院都要求病人有發燒就要隔離，港怡醫院就表示，如果病人檢測後發現並非染上傅染病，一般都會安排住普通病房；養和醫院亦指，如病人並非新冠肺炎，可安排入住普通病房。

記者亦就此事向13間私家醫院查詢，僅獲八間醫院回覆，相關回覆與記者早前以病人家屬身查詢而獲得的回覆相若。其均指出，根據醫療需求、醫院床位和資源作適當分配，司徒拔道港安醫院則補充，如病人患有較高風險能夠傳染給其他病人的傳染病，則需要安排到隔離病房；而養和醫院則指如確診新冠肺炎，會安排入住隔離病房。

據各私院網站資料，如被安排入住半私家房又或是隔離病房，不少價格將是普通病房的一倍，其中以港怡醫院的病房價格相距最大，相差近三倍，而如需要入住隔壁病房相關房租的差距更大。值得注意的是，部分醫院的醫療雜項收費級別亦會按不同房間類型而收費，故意味著可能除房間日租外，其他的收費亦會相應上升。

香港私家醫院聯會主席、聖保祿醫院行政總監何兆煒指出，發燒非唯一指標，醫生主要會看病人有沒有下呼吸道病徵，是判定其病會否有傳播機會而決定需否入住隔離病房及單人房，而相關政策早在新冠肺炎前已沿用。

他解釋，並非只有新冠肺炎，如病人有結核病或是其他抗藥性的惡菌，醫生亦會怕安排在普通病房，會感染其他病人，故才有相關安排。