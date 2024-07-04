港鐵加薪｜今年按表現加2.05%至6.15%　發45周年一次性特別獎金

港鐵今日（4日）與工會開會商討薪酬調整方案，港鐵宣布，今年按評分表現加薪，今年非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，而表現優秀的同事會另獲發放「工作表現獎」，及會向合資格同事發放「酌情特別獎金」及45周年「一次性特別獎金」。消息指，包括全體員工可額外獲發0.45個月薪獎金，連同其他獎金視乎表現評級，可獲相等於1.55至2.22個月的薪酬獎金。



▼2023年港鐵加薪2.05%至6.15%▼



港鐵表示，按既定及行之有效的薪酬檢討機制，每年會審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果、同事貢獻等多方面因素後，釐定薪酬調整幅度，基本薪酬加幅會按個別同事的工作表現而定，今年非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，而表現優秀的同事會另獲發放「工作表現獎」。

港鐵指，公司今年踏入服務香港45周年，為了感謝同事過去一年的努力，會向合資格同事發放「酌情特別獎金」及45周年「一次性特別獎金」，回饋同事多年來的貢獻

港鐵今年加薪2.05%至6.15%。（資料圖片）

港鐵今年引入福利及津貼項目優化措施中，包括為單身全職員工增設1+1八達通卡免費乘車優惠，讓合資格單身全職員工可選擇提名一位親友享用免費乘車福利，作為現有員工家屬免費乘車以外新增的安排。

港鐵指，相信是次薪酬檢討及各項優化措施措施，有助公司吸引人才，確保薪酬福利持續具市場競爭力以招聘員工，為營運、建造鐵路和物業管理等不同業務範疇作出貢獻，為市民提供優質的服務。

香港鐵路工會聯合會早前要求今年薪酬加幅不低於6%，並發放不少於往年獎金及45周年特別獎金，並改善多項津貼及延長退休年齡至65歲等。