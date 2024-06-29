港鐵6.30加價3.09%　8成車程加最多$0.4　7月推搭十送一優惠

市民出行要注意，港鐵按可加可減票價調整機制加價3.09%，新票價明天(6月30日)生效，港鐵預計8成車程車費上調最多4毫。港鐵7月1日至7月28日會推「搭十送一」，乘客使用已連結 MTR Mobile賬戶的成人八達通，優惠期間出閘滿10次，即可獲得1程免費本地單程車程。另會推為期三個月的「全月通」和「都會票」50元折扣優惠。



▼3月26日 港鐵再度按機制加價▼



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港鐵可加可減機制下，今年可加價3.09%。（資料圖片/林若勤攝）

按可加可減票價機制，港鐵宣布今年加價3.09%，新車費表6月30日生效，根據票價調整機制，所有港鐵、輕鐵及港鐵巴士個別車程調整的加權平均值，必須等同整體票價調整幅度。

港鐵預料，票價調整後，8成車程車費上調最多4毫；又預計1%乘客不受影響，90%乘客最多加價5毫，8%最多加1元，只有1%最多加2元。

另外，都會票、全月通及屯門南昌同日起也會加價，其中都會票加15元至460元；5款全月通亦加15至25元，當中適用於東涌至香港的全月通5加加25元至675元。

不過，港鐵同時公布多項特別票務優惠推廣，包括在7月推出四星期「搭十送一」優惠，以及為期三個月的「全月通」和「都會票」50元折扣優惠。